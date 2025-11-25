Home
>
Brasil
>
Número de feridos após temporal de granizo em cidade do RS chega a 200

Número de feridos após temporal de granizo em cidade do RS chega a 200

Segundo a Defesa Civil, 37 mil pessoas foram afetadas em Erechim no último domingo (23), mais de um terço dos 105 mil moradores

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 14:20

Lonas são distribuídas para população de Erechim atingida por temporal
Lonas são distribuídas para população de Erechim atingida por temporal Crédito: Milena Mezalira/Comunicação Prefeitura Municipal de Erechim

O número de feridos no temporal de granizo que atingiu a cidade de Erechim subiu para 200, de acordo com dados da Defesa Civil divulgados nesta terça-feira (24). Segundo o órgão, 37 mil pessoas foram afetadas no município do norte do Rio Grande do Sul no último domingo (23), mais de um terço dos 105 mil moradores. O número de desabrigados caiu de 12 para 9. A cidade decretou situação de emergência após a tempestade causar estragos em residências, prédios públicos e comércios. As aulas foram suspensas na segunda-feira (24), e as escolas seguem fechadas nesta terça.

Recomendado para você

O ônibus de transporte público havia saído do Recife em direção a Vitória de Santo Antão quando foi atingido por uma carreta; o motorista do coletivo perdeu o controle do veículo, que saiu da pista e tombou

Colisão entre ônibus e carreta deixa 16 feridos na BR 232, em PE

Senador disse que ex-presidente precisou de ajuda de agentes após ter crise de soluço à noite; Carlos Bolsonaro afirma que pai está 'devastado psicologicamente'

Flávio Bolsonaro diz que pai fez 'pedido direto' a Motta e Alcolumbre por anistia

Segundo a Defesa Civil, 37 mil pessoas foram afetadas em Erechim no último domingo (23), mais de um terço dos 105 mil moradores

Número de feridos após temporal de granizo em cidade do RS chega a 200

Pela manhã, equipes da prefeitura começaram a ação nas ruas para cadastrar os atingidos pelo temporal e organizar a distribuição de telhas de brasilit. No domingo, foram distribuídas lonas em caráter emergencial para a população. O prefeito Paulo Polis (MDB) disse que a prioridade será atender as pessoas cadastradas no CadÚnico (o sistema federal que reúne informações de famílias de baixa renda). "Lembrando que temos mais de 10 mil casas descobertas", afirmou.

O governador Eduardo Leite (PSD) visitou a cidade na segunda-feira, e confirmou o envio de R$ 1,5 milhão ao Fundo da Defesa Civil do município para a compra de telhas para as famílias atingidas. O material deve ser entregue até o fim da semana, disse o prefeito. Ele também afirmou que solicitará apoio de outros municípios da região do Alto Uruguai para auxiliar na reconstrução da cidade. "Vamos tentar trazer mão de obra da região inteira. Agora o problema é mão de obra, que não tem", disse Polis. "É sem precedentes essa catástrofe que aconteceu aqui."

O Corpo de Bombeiros alertou que as pessoas não devem tentar consertar suas casas caso não tenham capacitação e equipamentos adequados. Segundo a corporação, há registros de acidentes, inclusive um caso grave, de uma pessoa que subiu no telhado para tentar tampar um buraco.

O prédio da prefeitura municipal está sem energia, e a coleta de lixo não deve ocorrer na cidade nesta terça-feira. O retorno do serviço será feito de maneira gradativa. As cirurgias eletivas no Hospital Santa Terezinha, afetado pelo temporal, foram suspensas temporariamente. A Câmara de Vereadores transferiu a sessão para quinta (27), em um local ainda a ser definido, após os danos causados pela chuva de granizo na sede do Legislativo municipal.

Segundo informações da Defesa Civil, o fenômeno ocorreu por causa de uma área de baixa pressão, combinada ao calor e à umidade presentes na região.

Leia mais

Imagem - Site vinculado ao Governo Federal, exibe propaganda do 'jogo do tigrinho'. Entenda

Site vinculado ao Governo Federal, exibe propaganda do 'jogo do tigrinho'. Entenda

Imagem - Cabeleireiro é encontrado morto em casa e com sinais de violência em SP

Cabeleireiro é encontrado morto em casa e com sinais de violência em SP

Imagem - Temporal de granizo deixa cidade do Rio Grande do Sul em situação de emergência

Temporal de granizo deixa cidade do Rio Grande do Sul em situação de emergência

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

chuva

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais