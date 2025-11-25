Grave

Cabeleireiro é encontrado morto em casa e com sinais de violência em SP

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública do estado), o cabeleireiro estava nu, com punhos e joelhos amarrados por fios, meias na boca e sinais de asfixia

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 10:02

José Roberto Silveira, 59, encontrado morto com sinais de violência em SP Crédito: Reprodução/Instagram/Folhapress

O cabeleireiro José Roberto Silveira, 59, foi encontrado morto, na tarde de sábado (22), com sinais de asfixia e marcas de violência, na casa em que morava, no Alto de Pinheiros, bairro nobre da zona oeste de São Paulo. Dois homens foram flagrados por câmeras de segurança saindo da casa dele e estão sendo procurados.



Câmeras de monitoramento da rua mostraram quando o cabeleireiro saiu com o carro da garagem de casa, na rua Pio XI, à 1h39 do sábado. Ele retornou às 2h13. Uma vizinha contou que ouviu barulhos de conversas, música e de objetos sendo quebrados durante a madrugada. Mas afirma que não estranhou isso, porque ele costumava receber muitas visitas de madrugada e fazer barulho.

Um inquilino, que mora na edícula, nos fundos, disse que, por volta das 2h, Silveira bateu em sua porta e pediu uma toalha. Por isso, imaginou que ele estivesse com alguém. As mesmas câmeras registraram quando dois homens deixaram a casa de Silveira a pé, às 5h53. O corpo só foi encontrado à tarde, após a mãe dele, de 98 anos, acionar uma sobrinha. A idosa, que mora no imóvel e tem limitações para se locomover, estranhou quando Silveira não apareceu para cuidar dela e não atendeu as ligações.

A sobrinha foi ao local, e um amigo da vítima, que fornecia produtos usados no salão de cabeleireiro, também estava lá. Com ajuda de vizinhos, os dois conseguiram entrar no imóvel e deram comida para a idosa. O amigo resolveu olhar o quarto de Silveira e o encontrou morto.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública do estado), o cabeleireiro estava nu, com punhos e joelhos amarrados por fios, meias na boca e sinais de asfixia. Havia marcas de sangue no colchão, em travesseiros e na parede. Uma faca, sem sinais de sangue foi encontrada no banheiro.

O caso foi registrado como homicídio no 14º DP de Pinheiros e foi solicitado assessoramento ao DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa). O imóvel, onde também funcionava o salão de Silveira, passou por perícia. Nas redes sociais, o cabeleireiro compartilhava imagens de seu dia a dia, falava sobre a expectativa da chegada aos 60 anos. Também mostrava a rotina auxiliando a mãe a fazer exercícios.

Diversas pessoas lamentaram a morte de Silveira em suas redes sociais. A Polícia Civil investiga o caso. Até a noite desta segunda-feira, ninguém havia sido preso.

