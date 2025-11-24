Home
Temporal de granizo deixa cidade do Rio Grande do Sul em situação de emergência

Segundo o vice-prefeito Flavio Tirello (PSB), várias pessoas foram atendidas na cidade com ferimentos provocados pelas pedras de granizo

CRISTINA CAMARGO

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 08:50

Lonas são distribuídas para população de Erechim atingida por temporal
Lonas são distribuídas para população de Erechim atingida por temporal Crédito: Milena Mezalira/Comunicação Prefeitura Municipal de Erechim

A Prefeitura de Erechim, no Rio Grande do Sul, decretou situação de emergência neste domingo (23) na cidade após uma tempestade de granizo causar estragos em casas, carros, escolas, unidades de saúde e ruas. O número de atingidos ainda não foi divulgado. Um gabinete de crise foi montado e avalia os prejuízos na manhã desta segunda (24).

Segundo o vice-prefeito Flavio Tirello (PSB), várias pessoas foram atendidas na cidade com ferimentos provocados pelas pedras de granizo. Não há registro de mortes. As aulas foram suspensas em todas as escolas da cidade. Também foram suspensas cirurgias eletivas no Hospital Santa Terezinha, afetado pelo temporal. Apenas casos de urgência devem ser encaminhados à instituição.

A prefeitura distribui lonas para os moradores afetados e a Defesa Civil do estado enviou caminhões com telhas para apoiar o município. Segundo o Centro de Monitoramento da Defesa Civil, a queda de granizo foi causada pela atuação de uma área de baixa pressão combinada ao calor e umidade presentes na região. "Estamos deslocando equipes da Defesa Civil Estadual com suporte de materiais e mantimentos para dar toda a assistência necessária em função da chuva de granizo", disse o governador Eduardo Leite (PSD). "Também determinei ao nosso chefe da Casa Militar, coronel Boeira, responsável pela Defesa Civil, para se deslocar à cidade e auxiliar no gerenciamento da crise".

O estrago em números

  • 76 feridos (uma com gravidade)
  • 11 desalojados
  • 17 desabrigados
  • 17 mil pessoas afetadas (4,7 mil famílias afetadas)
  • 35 escolas afetadas (15 municipais e 20 estaduais)

*com informações do g1 RS

