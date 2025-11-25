Home
SP: Criminoso mata homem e se esconde embaixo de caminhão durante roubo

Polícia Civil paulista trata o crime como latrocínio. Carro da vítima roubado foi encontrado a cerca de 3 km do local do crime

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 09:09

José Leandro de Oliveira, 40, foi abordado na rua Raimundo José Nunes, no bairro Novo Osasco, ao tentar abrir um portão
José Leandro de Oliveira, 40, foi abordado na rua Raimundo José Nunes, no bairro Novo Osasco, ao tentar abrir um portão

A Polícia Civil investiga como latrocínio (roubo seguido de morte) o ataque a tiros contra José Leandro de Oliveira, 40, na rua Raimundo José Nunes, em Osasco, na madrugada da última segunda-feira (24). Conforme o boletim de ocorrência, policiais militares foram chamados para atender a uma ocorrência de um homem baleado em um assalto. Quando chegaram ao endereço, encontraram Oliveira no chão. Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) constatou a morte de Oliveira no local.

O atirador estava escondido sob um caminhão. Ele deixou o ponto assim que Oliveira desceu de um veículo BMW X6 ano 2010 cor prata e tentava abrir o portão de um imóvel. A ação foi registrada por uma câmera segurança. O criminoso se aproximou pelas costas da vítima. Oliveira foi baleado quando percebeu a aproximação. Após os tiros, o assaltante e outro homem que o acompanhava entraram no carro de Oliveira e fugiram.

O veículo dele foi encontrado cerca de 30 minutos depois do roubo na rua Plutão, no bairro Metalúrgico, na mesma cidade. A distância de um ponto para o outro é de cerca de 3 km. O automóvel, após perícia, foi liberado para um familiar da vítima.

