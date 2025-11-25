Violência

SP: Criminoso mata homem e se esconde embaixo de caminhão durante roubo

Polícia Civil paulista trata o crime como latrocínio. Carro da vítima roubado foi encontrado a cerca de 3 km do local do crime

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 09:09

José Leandro de Oliveira, 40, foi abordado na rua Raimundo José Nunes, no bairro Novo Osasco, ao tentar abrir um portão Crédito: Reprodução

A Polícia Civil investiga como latrocínio (roubo seguido de morte) o ataque a tiros contra José Leandro de Oliveira, 40, na rua Raimundo José Nunes, em Osasco, na madrugada da última segunda-feira (24). Conforme o boletim de ocorrência, policiais militares foram chamados para atender a uma ocorrência de um homem baleado em um assalto. Quando chegaram ao endereço, encontraram Oliveira no chão. Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) constatou a morte de Oliveira no local.

O atirador estava escondido sob um caminhão. Ele deixou o ponto assim que Oliveira desceu de um veículo BMW X6 ano 2010 cor prata e tentava abrir o portão de um imóvel. A ação foi registrada por uma câmera segurança. O criminoso se aproximou pelas costas da vítima. Oliveira foi baleado quando percebeu a aproximação. Após os tiros, o assaltante e outro homem que o acompanhava entraram no carro de Oliveira e fugiram.



O veículo dele foi encontrado cerca de 30 minutos depois do roubo na rua Plutão, no bairro Metalúrgico, na mesma cidade. A distância de um ponto para o outro é de cerca de 3 km. O automóvel, após perícia, foi liberado para um familiar da vítima.

