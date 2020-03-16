Claro e Oi já reforçam equipes, aumentam acesso à internet e abrem canais

A operadora vai liberar o envio de mensagens de texto com informações das autoridades para todos os seus usuários, de forma gratuita Crédito: Pixabay

A Claro e a Oi anunciaram o reforço de equipes técnicas e o aumento do acesso aos serviços de internet e TV por assinatura como maneira de facilitar a comunicação e atenuar os efeitos da crise desencadeada pela propagação do coronavírus no País. As medidas foram divulgadas na esteira de ofício expedido pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) domingo, 15, cobrando das teles a flexibilização dos acessos.

A Claro aumentará a velocidade de banda larga para todos os assinantes, sem custo extra. A equipe técnica da tele espera mais chamados para assistência no período diurno. A rede costumava operar abaixo da capacidade ao longo do dia, já que as pessoas estavam fora de casa, seja nas empresas ou escolas. Agora, a operadora já espera que as velocidades médias de conexão aumentem durante a manhã devido à suspensão das aulas e das jornadas de trabalho a partir de casa.

Na rede móvel, a Claro vai conceder bônus de internet para clientes pós-pagos e pré-pagos. Para isso, os usuários deverão assistir à campanha de conscientização produzida pelo Ministério da Saúde sobre o coronavírus. A Claro também vai liberar a sua rede de internet sem fio (Wi-Fi) em locais públicos, como aeroportos, parques e restaurantes. O acesso pode ser feito, inclusive, por clientes de outras operadoras.

A Claro está se preparando ainda para liberar o acesso, de forma ilimitada, ao aplicativo Coronavírus SUS, desenvolvido pelo Ministério da Saúde , disponível para Android e IOS.

O aplicativo oferece informações de utilidade pública, dicas de prevenção e um mapa dos postos públicos de saúde mais próximos. Por fim, a tele decidiu liberar mais canais e conteúdos para os clientes de TV por assinatura.

Na mesma linha, a Oi reforçou os plantões de implantação, reparo e manutenção de serviços. A empresa segue trabalhando nas instalações de banda larga, que nesse momento são muito procuradas. A tele também está orientando seus técnicos quanto aos procedimentos de higienização e uso de máscaras.

A Oi também ampliou as formas de acesso a seus serviços digitalizados para garantir mais agilidade no atendimento a seus usuários em demandas como pagamento, emissão de segunda via e solicitação de serviços e reparos.

A operadora vai liberar o envio de mensagens de texto com informações das autoridades para todos os seus usuários, de forma gratuita.