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Tocantins

Cinthia Ribeiro (PSDB) é reeleita em Palmas

Com 98,73%% dos votos apurados, a tucana obteve 36,22% dos votos válidos e não pode mais ser alcançada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2020 às 23:24

Publicado em 15 de Novembro de 2020 às 23:24

Cinthia Ribeiro (PSDB) obteve 36,22% dos votos válidos.
Cinthia Ribeiro (PSDB) obteve 36,22% dos votos válidos. Crédito: Reprodução/Facebook
A candidata Cinthia Ribeiro (PSDB) reelegeu-se à prefeitura da capital do Tocantins neste domingo, 15. Com 98,73%% dos votos apurados, a tucana obteve 36,22% dos votos válidos e não pode mais ser alcançada. A capital do Tocantins é a única que não tem segundo turno por ter um número abaixo do mínimo de eleitores.
Em segundo lugar ficou o deputado estadual Professor Júnior Geo (PROS), com 14,59%, seguido pelo deputado federal Eli Borges (SD), com 12,90%, Tiago Amastha Andrino (PSD), com 12,33% %, e Vanda Monteiro (PSL), com 8,67%, dos votos. Completam a ordem: Barison (Republicanos), com 6,02%; Marcelo Lelis (PV), com 3,35%; Vilela do PT (PT), com 2,68%; Alan Barbiero (Podemos), com 1,59%; Professor Bazzoli (PSOL), com 0,84%; Max Dornellys (PTC), com 0,49%; e Dr Joaquim Rocha (PMB), com 0,32%. Brancos totalizaram 2,56% e nulos, 5,33%.
Após ser anunciada, a tucana afirmou que será uma gestão de continuidade. "Eu agradeço os 45.555 votos que a gente teve para uma campanha da paz, uma campanha do bem, uma campanha propositiva, agora nós vamos para esse segundo mandato com propostas para concretizar os projetos que nós começamos".

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Após disputar como vice-governadora em 2014 e se eleger vice em 2016 na chapa de Carlos Amastha (PSB), a tucana assumiu o cargo após a renúncia do titular para as disputas indireta e ordinária de 2018. Cinthia rompeu com Amastha e se lançou candidata pela coligação "Palmas só Melhora" (PSDB, MDB, DEM, Rede, Patriota e Avante).
Desde o início da campanha, a tucana aparecia na liderança nas três pesquisas Ibope/TV Anhanguera registradas na capital, saindo de 28% no dia 12 de outubro, para 36% dez dias depois e 38% na sexta-feira, 13.

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