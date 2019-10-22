Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Jogado de ponte

Suspeitos de matar ciclista capixaba são ouvidos em Tocantins

Alexsandro Nascimento Dutra, de 41 anos, foi morto no último domingo (20) e a suspeita é que ele foi empurrado da ponte do Rio Tocantins. Cinco suspeitos foram ouvidos e um confessou que feriu o capixaba com um facão, mas negou tê-lo jogado da ponte

Publicado em 22 de Outubro de 2019 às 12:58

Loreta Fagionato

Loreta Fagionato

Publicado em 

22 out 2019 às 12:58
Alexsandro com sua bicicleta em cima da ponte do Rio Tocantins, de onde teria sido empurrado Crédito: Reprodução/Facebook
As investigações para identificar os suspeitos de matar o ciclista capixaba Alexsandro Nascimento Dutra, de 41 anos, em Aguiarnópolis, Tocantins, estão em andamento. A Polícia Civil do estado informou que cinco acusados já foram ouvidos.
Um dos suspeitos confessou que se desentendeu com a vítima e que desferiu um golpe de facão na mão de Alexsandro. O facão usado para lesioná-lo passa por perícia. No entanto, o homem negou ter empurrado o ciclista da ponte do Rio Tocantins.

Veja Também

Ciclista capixaba é assassinado no Tocantins

Suspeito de matar motorista de aplicativo no ES é preso em Tocantins

O caso é investigado como um homicídio pela Delegacia de Polícia de Aguiarnópolis, no Extremo Norte de Tocantins. O crime aconteceu no último domingo (20). Alexsandro estava ferido após se desentender com desconhecidos e teria sido jogado de cima da ponte entre a cidade e Extremo, no Maranhão.
Alexsandro era natural de Pedro Canário, na Região Norte do Espírito Santo. Ele fazia uma viagem de bicicleta saindo de Tailândia, no Pará, até o Rio Grande do Sul quando foi assassinado no Pará.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A vítima de voyerismo filmada na própria casa para vídeos sexuais: 'Não consigo mais dormir'
Imagem BBC Brasil
Você deve confiar em conselhos de saúde de um chatbot de IA?
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Campeã do BBB 26, Ana Paula Renault estreia nova temporada do Saia Justa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados