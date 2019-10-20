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Tragédia

Ciclista capixaba é assassinado no Tocantins

Alexsandro Nascimento, de 41 anos, é natural de Pedro Canário, na Região Norte do Espírito Santo. Ele foi atacado por desconhecidos e a suspeita é que foi empurrado de cima da ponte do Rio Tocantins, na madrugada deste domingo (20)

Publicado em 20 de Outubro de 2019 às 18:37

Loreta Fagionato

Loreta Fagionato

Publicado em 

20 out 2019 às 18:37
Cidade de Aguiarnópolis, em Tocantins: homicídio Crédito: Frederick Borges
Um ciclista de 41 anos, natural de Pedro Canário, Região Norte do Espírito Santo, foi morto na cidade de Aguiarnópolis, em Tocantins, na madrugada deste domingo (20). O corpo de Alexsandro Nascimento foi encontrado embaixo da ponte do Rio Tocantins, na divisa do estado com o Maranhão. A suspeita é que ele foi empurrado de cima da ponte.
A vítima teria sido atacada por desconhecidos e foi ferida no pulso com uma faca. Assustado, Alexsandro teria parado no Posto Fiscal de uma rodovia para pedir ajuda, mas seguiu sua viagem de bicicleta. Quando passava pela ponte, que liga Aguiarnópolis, no Extremo Norte do estado, a Estreito, no Maranhão, ele teria sido empurrado e caído em pedras ao lado do rio.

INVESTIGAÇÕES

Polícia Civil do Tocantins informou, por meio de nota, que as diligências para localizar os possíveis autores do homicídio estão em andamento.
Segundo o titular da Delegacia de Polícia de Aguiarnópolis, delegado Teofabio Alves Siqueira, o caso está em situação de flagrante. Ele ainda confirmou que, instantes antes da morte, o homem teria procurado, com um corte em uma das mãos, um posto de fiscalização interestadual.
O corpo do ciclista está no Instituto Médico Legal (IML) de Tocantinópolis, à espera de familiares, que já foram notificados sobre a morte de Alexandro.

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