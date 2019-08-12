Homem é morto com golpes de facão em Pedro Canário

No dia do crime, o homem saiu de casa dizendo que iria na casa de sua companheira, porém o crime aconteceu no percurso até o local. A vítima foi atingida com seis golpes de facão, principalmente na região da cabeça e rosto. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Menino Jesus, mas não resistiu e morreu. Ainda segundo a PM, testemunhas contaram que dias atrás a vítima havia recebido ameaças. Buscas foram realizadas, mas nenhum suspeito foi localizado.