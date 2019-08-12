Homem é morto com golpes de facão em Pedro Canário

Um homem foi morto no início da noite deste domingo (11), no bairro Linorio I, em Pedro Canário, no Norte do Estado. O crime aconteceu por volta das 18h20, na Avenida Aracruz. De acordo com o boletim de ocorrência, familiares contaram que a vítima levava uma vida de andarilho e só ia na casa da mãe na hora do jantar.
No dia do crime, o homem saiu de casa dizendo que iria na casa de sua companheira, porém o crime aconteceu no percurso até o local. A vítima foi atingida com seis golpes de facão, principalmente na região da cabeça e rosto. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Menino Jesus, mas não resistiu e morreu. Ainda segundo a PM, testemunhas contaram que dias atrás a vítima havia recebido ameaças. Buscas foram realizadas, mas nenhum suspeito foi localizado.
Em nota, a Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Pedro Canário, e até o momento nenhum suspeito foi detido. Denúncias podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br.