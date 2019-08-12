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Violência

Homem é morto com golpes de facão em Pedro Canário

O crime aconteceu na noite deste domingo (12)

Publicado em 12 de Agosto de 2019 às 15:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2019 às 15:11
O caso será investigado pela Delegacia de Polícia de Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo Crédito: Leonardo Goliver
Um homem foi morto no início da noite deste domingo (11), no bairro Linorio I, em Pedro Canário, no Norte do Estado. O crime aconteceu por volta das 18h20, na Avenida Aracruz. De acordo com o boletim de ocorrência, familiares contaram que a vítima levava uma vida de andarilho e só ia na casa da mãe na hora do jantar.
No dia do crime, o homem saiu de casa dizendo que iria na casa de sua companheira, porém o crime aconteceu no percurso até o local. A vítima foi atingida com seis golpes de facão, principalmente na região da cabeça e rosto. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Menino Jesus, mas não resistiu e morreu. Ainda segundo a PM, testemunhas contaram que dias atrás a vítima havia recebido ameaças. Buscas foram realizadas, mas nenhum suspeito foi localizado.
Em nota, a Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Pedro Canário, e até o momento nenhum suspeito foi detido. Denúncias podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br.
 

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