Um dos suspeitos de participar do roubo seguido de morte do motorista de aplicativo Aldo Souza dos Reis , de 32 anos, foi preso na noite desta terça-feira (25) em um ônibus interestadual no estado de Tocantins. Jaimerson Santos da Costa, de 28 anos, foi identificado pela Polícia Rodoviária Federal durante uma operação policial.

Jaimerson saiu de Cariacica e foi detido em Araguaína, região Norte de Tocantins, por agentes da PRF. Ele foi encaminhado para a delegacia e negou ter assassinado o motorista de aplicativo, mas afirmou que um dos comparsas é o autor do crime.

"Eles queriam o carro para fazer outro roubo, era outra questão, entendeu? Minha participação foi só essa, pegar o carro e entregar também, eu não tive acesso a mais nada", afirmou Jaimerson à equipe de reportagem da TV Anhanguera. Quando questionado sobre quem teria sido o autor do assassinato, o suspeito disse o nome de Rodrigo Marques Soares, que também foi detido nesta terça-feira, em Cariacica, de acordo com informações da Polícia Civil.

Your browser does not support the audio element. Suspeito de matar motorista de aplicativo no ES é preso em Tocantins

OUTROS SUSPEITOS ENVOLVIDOS

Wagner Schmidt da Costa - preso na noite do dia 23 de junho por uma Equipe da Polícia Militar, pois era evadido do sistema penitenciário.

Rodrigo Marques Soares, Everson Silva Gomes, vulgo “Mim” e os menores de idade F.C.S (17 anos – Sexo Feminino), J.S.C (13 anos – Sexo Feminino) e W.C.R (17 anos – Sexo Masculino) - detidos na manha do dia 25 de junho de 2019, durante operação policial.

Jaimerson Santos da Costa - preso por uma equipe da PRF na noite desta terça (25), no município de Alvorada, em Tocantins, após fugir com a família em um ônibus interestadual, com destino à cidade de Araguaina, no Estado do Tocantins.

O CASO

O motorista de aplicativo Aldo Souza dos Reis, 32 anos, desapareceu no dia 7 de junho. Ele trabalhava durante a noite e fez um último contato com o filho por volta das 21h. Na ligação, ele disse que estava em uma corrida em Vila Velha e voltaria para a casa às 22h, o que não aconteceu.

Aldo saiu de casa, na Serra, por volta das 17h30 em um Gol Prata. De acordo com a esposa, a diarista Azélia Santos Gomes, 33 anos, ela e o marido se falaram pelo menos três vezes enquanto ele trabalhava. A última ligação aconteceu às 21h, quando o filho perguntou se Aldo estava voltando para a casa.

O carro foi encontrado queimado no bairro Vista Linda, em Cariacica, no dia 16 de junho. No mesmo dia, a Polícia Civil chamou a família de Aldo para tentar reconhecer um corpo que foi localizado na Estrada do Tanque, em Morada de Betânia, Viana. Apesar de estar em avançado estado de decomposição, a vítima continha a mesma tatuagem do motorista: um nome no peito.

Após o reconhecimento do corpo, mesmo com a família tendo confirmado que era de Aldo, foi realizado um exame de DNA e o resultado ainda deve ser divulgado.