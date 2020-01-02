Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Cinco pessoas morrem em cachoeira em Minas, atingidas por cabeça d'água
Guapé

Cinco pessoas morrem em cachoeira em Minas, atingidas por cabeça d'água

A Defesa Civil ainda não tem informações sobre possíveis banhistas ilhados ou desaparecidos

Publicado em 02 de Janeiro de 2020 às 10:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jan 2020 às 10:16
Cinco morrem após serem atingidos por cabeça d'água Crédito: Reprodução
Cinco pessoas morreram nesta quarta-feira (1), atingidas por cabeça d'água em cachoeira no município de Guapé, na região sul de Minas Gerais, a 340 quilômetros da capital. O número de mortos foi confirmado pela Defesa Civil do Estado. As buscas seguiam na região até o início da noite desta quarta (1). A Defesa Civil ainda não tem informações sobre possíveis banhistas ilhados ou desaparecidos.
As mortes ocorreram no Parque Ecológico do Paredão, distante quinze quilômetros da centro de Guapé, destino muito procurado em feriados e durante o período de férias. Vídeos na internet mostram um grande volume de água descendo sobre as pedras da cachoeira e de visitantes deixando o local.

Veja Também

Cachoeiras viram novo point dos frequentadores do Mestre Álvaro

Estudante morre afogada na Cachoeira da Tremedeira em Guaçuí

Dois amigos morrem ao tentar fazer selfie em cachoeira de MG

Os corpos das cinco vítimas já foram localizados, segundo informações do tenente-coronel Flávio Godinho, coordenador-adjunto da Defesa Civil em Minas. Um, no entanto, foi visualizado, mas, por estar em local de difícil acesso, ainda não foi retirado.
A chamada tromba d'água, ou cabeça d'água, ocorre quando chove forte na parte superior do curso d'água em que se encontra a cachoeira. O volume do rio ou córrego sobe, na maioria das vezes, abruptamente, e atinge banhistas, que, geralmente, são pegos de surpresa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados