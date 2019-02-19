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Afogamento

Estudante morre afogada na Cachoeira da Tremedeira em Guaçuí

Afogamento aconteceu na Cachoeira da Tremedeira, interior de Guaçuí, por volta das 14h
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

19 fev 2019 às 20:07

Publicado em 19 de Fevereiro de 2019 às 20:07

Cachoeira da Tremedeira em Guaçuí Crédito: Divulgação | Prefeitura de Guaçuí
Uma adolescente de 13 anos morreu afogada na tarde desta terça-feira (19) em uma cachoeira, no interior do município de Guaçuí, na Região do Caparaó. Segundo informações da Polícia Militar, moradores encontraram o corpo e acionaram os militares.
O afogamento aconteceu na Cachoeira da Tremedeira, por volta das 14h. O pai da menina, que foi ao local, informou que o nome dela é Rosimeri Guilherme Ribeiro.
A vítima estava com a camisa do uniforme escolar e calça jeans. O Corpo de Bombeiros também foi acionado para dar apoio a retirada do corpo da água.
O corpo será encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

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