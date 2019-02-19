Estudante morre afogada na Cachoeira da Tremedeira em Guaçuí

Cachoeira da Tremedeira em Guaçuí Crédito: Divulgação | Prefeitura de Guaçuí

Guaçuí, na Região do Caparaó. Segundo informações da Polícia Militar, moradores encontraram o corpo e acionaram os militares. Uma adolescente de 13 anos morreu afogada na tarde desta terça-feira (19) em uma cachoeira, no interior do município de, na Região do Caparaó. Segundo informações da, moradores encontraram o corpo e acionaram os militares.

O afogamento aconteceu na Cachoeira da Tremedeira, por volta das 14h. O pai da menina, que foi ao local, informou que o nome dela é Rosimeri Guilherme Ribeiro.

A vítima estava com a camisa do uniforme escolar e calça jeans. O Corpo de Bombeiros também foi acionado para dar apoio a retirada do corpo da água.