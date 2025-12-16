Consequências

Chuvas deixam estragos e criança é intubada após casa ser soterrada em MG

A criança sofreu parada cardiorrespiratória e precisou ser reanimada por cerca de 50 minutos por equipes do corpo de bombeiros e do Samu

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 13:12

Casa onde a criança estava foi atingida por um muro de arrimo em Sabará, MG Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros MG

As fortes chuvas que atingiram parte de Minas Gerais desde a noite de segunda-feira (15) deixaram estragos em diferentes regiões do estado. Em Juiz de Fora, na Zona da Mata, um bairro registrou 112 milímetros de precipitação em uma hora. O volume registrado corresponde a cerca de um terço da média histórica de chuvas no mês na cidade.

Em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte, um menino de 5 anos foi soterrado na madrugada desta terça (16) após um muro de arrimo desabar sobre a casa onde mora com a família, no bairro São Francisco. A criança sofreu parada cardiorrespiratória e precisou ser reanimada por cerca de 50 minutos por equipes do corpo de bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Ela foi estabilizada, entubada e encaminhada ao hospital João 23, na capital mineira, referência em traumas e atendimentos de urgência e emergência. O estado dela é estável, de acordo com a prefeitura. As outras quatro pessoas que estavam na casa, dois adultos e duas crianças, não se feriram com gravidade e foram encaminhadas para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Sabará.

Cratera se abriu após chuvas em Juiz de Fora Crédito: Divulgação/Prefeitura de Juiz de Fora

Em Juiz de Fora, não há registros de mortos ou desaparecidos, e 11 pessoas foram resgatadas em situações de alagamento ou inundação, segundo os bombeiros. Os bairros mais atingidos foram Linhares, Vitorino Braga e Grama, na região leste da cidade. Eles registraram fortes enxurradas, que arrastaram veículos e deixaram lixo pelas ruas. A prefeitura afirma que a Defesa Civil contabilizou até a manhã desta terça 88 ocorrências. O município prorrogou o alerta de chuvas intensas na cidade até a próxima sexta-feira (19).

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta