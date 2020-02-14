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Praça da República

Cavalo da PM morre eletrocutado ao pisar em bueiro de praça em São Paulo

A policial militar que montava o animal sentiu o choque elétrico, mas não sofreu lesões.

Publicado em 14 de Fevereiro de 2020 às 17:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 fev 2020 às 17:28
Cavalo da PM morre eletrocutado na Praçã da República, no Centro de SP Crédito: Reprodução/ Rede Social
Um cavalo da Polícia Militar foi eletrocutado ao pisar na tampa de um bueiro energizado, na praça da República, região central de São Paulo, na quinta-feira (6). 
De acordo com a PM, uma equipe do Regimento de Cavalaria realizava o policiamento no local, e, quando um dos cavalos pisou sobre uma tampa de metal sofreu uma descarga elétrica. A policial militar que montava o animal sentiu o choque elétrico, mas não sofreu lesões.
Os outros policiais que estavam no local tentaram socorrer o cavalo, mas não conseguiram evitar a morte do animal.
De acordo com a PM, "o Regimento de Cavalaria instaurou uma sindicância para apurar as circunstâncias do fato". Um boletim de ocorrência foi registrado no 2º Distrito Policial.
Em nota, a Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal das Subprefeituras, diz que o local onde ocorreu o acidente "foi em uma caixa da concessionária ENEL, sendo de sua responsabilidade a detecção de qualquer problema".
Procurada, a concessionária Enel, responsável pelo fornecimento de energia, não respondeu até a publicação desta reportagem. 
O caso ressalta a importância de manutenção e prevenção de choques em equipamentos públicos.
Durante o Carnaval de 2018,  o estudante de ciências e tecnologias (com matérias de engenharia biomédica) Lucas Antônio Lacerda da Silva, 22, morreu após levar um choque ao encostar em um poste de sinalização de pedestres na esquina das ruas da Consolação e Matias Aires, na região central de São Paulo. A tragédia ocorreu durante a passagem do bloco Acadêmicos do Baixo Augusta.
Socorrido e levado para a Santa Casa, o rapaz não resistiu.
Nesta e nas próximas semanas, um grande número de foliões estarão nas ruas da cidade acompanhando os desfiles de uma série de blocos. Neste ano, o Carnaval de São Paulo terá recorde de blocos e pela primeira vez terá desfiles em todas as 32 subprefeituras da cidade. 
No ano passado, a capital paulista ultrapassou o Rio em número de blocos. Em 2020, o total de grupos de foliões cresceu 62% em relação ao ano passado, passando de 490 para 678 confirmados. Entre as novidades estará um desfile do bloco pernambucano Galo da Madrugada. 
A nota da prefeitura diz ainda que a  pasta fiscaliza regularmente os 45 mil postes de ferro na cidade de São Paulo e que "em razão de manutenções preventivas e corretivas, todos são aterrados".
"Importante informar que o Ilume, concessionária responsável pela iluminação pública na cidade, intensificou a inspeção de todos os postes das regiões que terão maior aglomeração em razão dos blocos de carnaval", diz a nota.

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