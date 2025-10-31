Home
>
Brasil
>
Câmara espera analisar cassação de Carla Zambelli em novembro

Câmara espera analisar cassação de Carla Zambelli em novembro

Processo está na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na fase de produção de provas, que deve ser encerrada na próxima semana para, então, abrir o prazo do relator

Raisa Toledo

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 20:06

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados pretende finalizar no mês de novembro o processo que analisa a cassação da deputada Carla Zambelli (PL-SP). Ela foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a dez anos de prisão e à perda do mandato por envolvimento na invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Recomendado para você

Processo está na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na fase de produção de provas, que deve ser encerrada na próxima semana para, então, abrir o prazo do relator

Câmara espera analisar cassação de Carla Zambelli em novembro

O governo fluminense não detalhou o que aconteceu com as outras 80 pessoas; eles podem estar na lista de mortos, ter fugido ou não ter sido encontrados

Polícia do Rio cumpriu 20 dos 100 mandados de prisão da Operação Contenção

Pesquisadores em segurança pública apontam que é preciso mais trabalho de inteligência e foco nas fontes de recursos do crime organizado, que hoje em dia vão muito além do narcotráfico e adentram mercados legais

Operação mais letal do país expõe erros no combate ao crime organizado, dizem especialistas

O presidente do colegiado, deputado Paulo Azi (União-BA), afirmou que o prazo para a produção de provas, etapa em que o processo se encontra, deve ser encerrado na próxima semana. Será aberto então período de cinco sessões do plenário para que o relator, Diego Garcia (Republicanos-PR), apresente o parecer.

Deputada federal Carla Zambelli
Carla Zambelli foi condenada pelo STF a 10 anos e está presa na Itália Crédito: Zeca Ribeiro/Agência Câmara

Após a análise da CCJ, o caso segue para o plenário da Câmara, onde a decisão final será tomada. A cassação de Zambelli exige pelo menos 257 votos. Na sentença da parlamentar, o STF determinou a perda imediata do mandato, mas o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), decidiu que o tema deve ser analisado pelos deputados.

Leia mais

Imagem - Magno Malta viaja à Itália para pedir que Zambelli responda em liberdade

Magno Malta viaja à Itália para pedir que Zambelli responda em liberdade

Imagem - Os ensinamentos da prisão de Carla Zambelli na Itália

Os ensinamentos da prisão de Carla Zambelli na Itália

No momento, Carla Zambelli está presa na Itália e teve parecer favorável a sua extradição emitido pelo Ministério Público do país. Em setembro, ela participou de forma remota de uma audiência na CCJ em que trocou acusações com o hacker Walter Delgatti, condenado no mesmo processo.

De acordo com o relator Diego Garcia, o relatório está em fase final de ajustes e a equipe faz adequações para atender determinação do ministro Alexandre de Moraes, que enviou documentos do processo à comissão, mas impôs sigilo sobre o conteúdo.

Leia mais

Imagem - Operação mais letal do país expõe erros no combate ao crime organizado, dizem especialistas

Operação mais letal do país expõe erros no combate ao crime organizado, dizem especialistas

Imagem - Moraes manda Mauro Cid começar a cumprir pena da trama golpista

Moraes manda Mauro Cid começar a cumprir pena da trama golpista

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Cassação Carla Zambelli

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais