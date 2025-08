Os ensinamentos da prisão de Carla Zambelli na Itália

A prisão da deputada federal Carla Zambelli, em Roma, não se limita a um episódio político. O caso coloca em evidência a aplicação prática de regras de cooperação penal internacional e expõe à sociedade brasileira os caminhos jurídicos possíveis diante da condição de uma parlamentar condenada e foragida. Do ponto de vista técnico, o Brasil, por meio do Supremo Tribunal Federal, já converteu a prisão preventiva em definitiva , o que significa que a pena de 10 anos em regime fechado precisa ser executada. Para tanto, o Ministério da Justiça formalizou pedido de extradição à Itália, que será apreciado pela Corte de Apelação em Roma.

Caso a extradição seja deferida, Zambelli será entregue às autoridades brasileiras para início imediato do cumprimento da pena, o que também resultará na cassação definitiva do mandato e na inelegibilidade pela Lei da Ficha Limpa. Esse cenário reafirma a soberania do Estado brasileiro e a força do princípio da jurisdição nacional sobre crimes cometidos em seu território.