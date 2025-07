Mundo

Carla Zambelli é presa na Itália: o que se sabe até agora

Deputada licenciada estava na lista da Interpol após ser condenada por invadir sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com auxílio de hacker

Condenada a 10 anos de prisão e à perda de mandato por invadir sistemas de mandados judiciais do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Zambelli havia ido para Itália sob o argumento de poderia ser protegida por ter cidadania italiana . >

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou no início de junho a prisão preventiva de Zambelli, após ela anunciar a saída do Brasil, atendendo a um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR).>