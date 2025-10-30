Home
>
Brasil
>
Moraes manda Mauro Cid começar a cumprir pena da trama golpista

Moraes manda Mauro Cid começar a cumprir pena da trama golpista

Ministro do STF também autorizou o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro a abater período de prisão provisória; Vara de Execuções Penais vai calcular se resta algum tempo a cumprir

Rayssa Motta

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 18:18

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quinta-feira (30) o início do cumprimento da pena do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência no governo de Jair Bolsonaro (PL), no processo da trama golpista.

Recomendado para você

Ministro do STF também autorizou o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro a abater período de prisão provisória; Vara de Execuções Penais vai calcular se resta algum tempo a cumprir

Moraes manda Mauro Cid começar a cumprir pena da trama golpista

Ricardo Galvão assumiu o cargo ressaltando, no comunicado oficial, que vai defender a ciência e a pauta climática no Congresso Nacional

Ex-diretor do Inpe demitido por Bolsonaro assume vaga de Boulos na Câmara

A Defensoria argumenta que o acompanhamento faz parte da atuação na ADPF 635, conhecida como ADPF das Favelas, determinada pelo STF (Supremo Tribunal Federal)

Defensoria diz que foi impedida de acompanhar perícia de corpos no IML do RJ

Na mesma decisão, o ministro autorizou que o período em que Mauro Cid ficou preso provisoriamente no processo seja abatido da sentença. A Vara de Execuções Penais do Distrito Federal ainda vai calcular se resta algum tempo de pena a cumprir.

Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência, e Alexandre de Moraes, ministro do STF
Mauro Cid foi beneficiado com uma pena de prisão menor, no processo relatado por Alexandre de Moraes, após fechar acordo de delação premiada Crédito: Pedro França/Agência Senado e Carlos Alves Moura/STF

Mauro Cid fechou acordo de delação premiada e, por isso, conseguiu uma pena bem menor que a dos outros réus no processo, de 2 anos em regime aberto.

O ex-assessor cumpriu dois anos e quatro meses de prisão e medidas cautelares, alternados entre a preventiva em regime fechado e a liberdade provisória no regime aberto com tornozeleira eletrônica e recolhimento domiciliar à noite e nos finais de semana. A defesa pediu que todo o período fosse abatido da pena final, mas a decisão de Moraes menciona apenas o tempo de prisão provisória.

O tenente-coronel precisa se apresentar na próxima segunda-feira (3) para retirar a tornozeleira eletrônica e receber documentos e bens apreendidos na investigação.

Na mesma decisão, Moraes mandou a PF manter a segurança do ex-ajudante de ordens e de seus familiares, que foi uma das condições pactuadas no acordo.

Leia mais

Imagem - Ex-diretor do Inpe demitido por Bolsonaro assume vaga de Boulos na Câmara

Ex-diretor do Inpe demitido por Bolsonaro assume vaga de Boulos na Câmara

Imagem - Kim Kataguiri: Bolsonaro deve cumprir pena na cadeia e ir ao hospital quando necessário

Kim Kataguiri: Bolsonaro deve cumprir pena na cadeia e ir ao hospital quando necessário

Imagem - STF pauta julgamento de recurso de Bolsonaro para 7 de novembro

STF pauta julgamento de recurso de Bolsonaro para 7 de novembro

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Golpistas

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais