Presa em Roma

Magno Malta viaja à Itália para pedir que Zambelli responda em liberdade

Senador capixaba quer audiência com o ministro da Justiça italiano e espera que a parlamentar aguarde o julgamento fora da prisão

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 17:55

Magno Malta (PL) viajou com outros políticos para a Itália nesta semana Crédito: Pedro França/Agência Senado

Os senadores Magno Malta (PL), Damares Alves (Republicanos-DF) e Eduardo Girão (Novo-CE) viajaram para Itália na quarta-feira (17) para visitar a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), presa desde julho no país. O grupo deve retornar ao Brasil no domingo (21).

Segundo a assessoria do senador capixaba, o foco da viagem é garantir que Carla Zambelli possa aguardar o julgamento em liberdade. Ainda segundo a assessoria, não serão utilizadas verbas do Senado para a viagem e todas as despesas de deslocamento e estadia serão arcadas pelos próprios senadores.

A expectativa dos senadores é realizar uma audiência com o ministro da Justiça da Itália, na qual será apresentada argumentação em defesa da parlamentar.

Zambelli está no Complexo Penitenciário de Rebibbia, em Roma. A Justiça local decidiu que ela seguirá presa no país durante o processo de extradição.

A parlamentar saiu do Brasil após ser condenada a dez anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Por unanimidade, a Primeira Turma da Corte condenou a deputada e o hacker Walter Delgatti Neto pelos crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica.

Os ministros também determinaram que ela perdesse o mandato na Câmara, o que está sob análise.

Na semana passada, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara ouviu Delgatti no processo de cassação da parlamentar. Na ocasião, ele afirmou que a deputada lhe disse que, caso ele fosse pego por invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), poderia dizer que ela havia ordenado.

Da prisão, Zambelli acompanhou de forma virtual, chamou o hacker de mitomaníaco, reclamou da pena imposta pelo STF no caso e chorou em alguns momentos.

