Califórnia (PR) conclui apuração antes do estado da Califórnia, nos EUA

Município do interior do Paraná com pouco mais de 8 mil habitantes em 2019, Califórnia concluiu a apuração de seus votos antes do seu homônimo estado da Califórnia, nos Estados Unidos, que passou por uma eleição presidencial há 12 dias, em 3 de novembro. No Brasil, o horário de votação foi até as 17h deste domingo (15).
Segundo o jornal The New York Times e a rede de televisão CNN, 98% dos votos já foram contabilizados no Estado do oeste americano. No site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), consta que 100% das seções da cidade brasileira foram apuradas às 17h31. Paulinho Moises (PSL), que ocupa o cargo de prefeito da cidade atualmente, foi reeleito com 69% dos votos.
Debates sobre o sistema eleitoral do país inundaram as redes sociais na semana que seguiu o pleito americano. A eleição, que foi marcada por tensão e acusações de fraude do candidato republicano Donald Trump, deu vitória a Joe Biden em 7 de novembro, quatro dias depois da votação. Trump não apresentou provas consistentes sobre a suposta ilegalidade do pleito.