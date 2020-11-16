Califórnia (PR) conclui apuração antes do estado da Califórnia, nos EUA

Segundo o jornal The New York Times e a rede de televisão CNN, 98% dos votos já foram contabilizados no Estado do oeste americano. No site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), consta que 100% das seções da cidade brasileira foram apuradas às 17h31. Paulinho Moises (PSL), que ocupa o cargo de prefeito da cidade atualmente, foi reeleito com 69% dos votos.