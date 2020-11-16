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Eleições 2020

Califórnia (PR) conclui apuração antes do estado da Califórnia, nos EUA

Ainda em contagem de votos, Estados Unidos teve votação para presidente no último dia 3 de novembro

Publicado em 15 de Novembro de 2020 às 22:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2020 às 22:02
Eleição nos Estados Unidos
Eleição nos Estados Unidos Crédito: Pixabay
Município do interior do Paraná com pouco mais de 8 mil habitantes em 2019, Califórnia concluiu a apuração de seus votos antes do seu homônimo estado da Califórnia, nos Estados Unidos, que passou por uma eleição presidencial há 12 dias, em 3 de novembro. No Brasil, o horário de votação foi até as 17h deste domingo (15).
Segundo o jornal The New York Times e a rede de televisão CNN, 98% dos votos já foram contabilizados no Estado do oeste americano. No site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), consta que 100% das seções da cidade brasileira foram apuradas às 17h31. Paulinho Moises (PSL), que ocupa o cargo de prefeito da cidade atualmente, foi reeleito com 69% dos votos.
Debates sobre o sistema eleitoral do país inundaram as redes sociais na semana que seguiu o pleito americano. A eleição, que foi marcada por tensão e acusações de fraude do candidato republicano Donald Trump, deu vitória a Joe Biden em 7 de novembro, quatro dias depois da votação. Trump não apresentou provas consistentes sobre a suposta ilegalidade do pleito.

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