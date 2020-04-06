Brasileiros deixam embarcação Costa Fascinosa em Santos

Coronavírus - Covid19 Crédito: Fusion Medical Animation on Unsplash

Os 75 brasileiros que trabalhavam a bordo do navio Costa Fascinosa, atracado no Porto de Santos, deixaram a embarcação após seus testes para covid-19 darem negativo e terem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para o desembarque. A operação ocorreu ontem (5) foi toda monitorada pela equipe da Anvisa em Santos.

Segundo a agência, os tripulantes foram monitorados nos últimos dias e passaram por análise clínica, além do teste. Ao todo foram aplicados 75 kits de testagem rápida nos tripulantes e nenhum apresentou sintomas da doença.

Com o desembarque dos brasileiros, o Costa Fascionosa permanece com 679 tripulantes a bordo da embarcação. Antes do desembarque de domingo, nove tripulantes haviam saído do navio para atendimento de emergência e um médico da embarcação também precisou deixar o navio com suspeitas de infarto na noite de sábado (4). A equipe de saúde a bordo da embarcação permanece a bordo com quatro enfermeiros e um médico.

Foram aplicados dois tipos de testes nos tripulantes do navio. O de anticorpos IgG, que, quando é positivo, significa que a pessoa já teve contato com o vírus e possui anticorpos com uma possível resistência da covid-19 (indica uma infecção que já passou); e o de anticorpos IgM, que, quando está presente, mostra que a pessoa tem o vírus naquele momento e seu sistema imunológico está produzindo anticorpos contra ele.

Histórico

De acordo com a Anvisa, a análise epidemiológica e as medidas de isolamento a bordo mostram que neste momento é mais seguro retirar da embarcação as pessoas saudáveis, permitindo a redução das possibilidades de transmissão a bordo do navio e fazer com que as pessoas cumpram o isolamento em casa.

Os tripulantes saem do navio de acordo com os horários dos voos ou dos ônibus e vans (fretados) para fazer o transporte dos brasileiros. Eles são levados de forma direta, da porta do navio até o aeroporto ou seu próprio domicílio. As vigilâncias epidemiológicas dos estados para onde os brasileiros estão retornando são avisadas para que possam tomar as medidas locais de monitoramento em cada localidade, explicou a Anvisa.

O Costa Fascinosa está na região do Porto de Santos desde o dia 17 de março. A embarcação atracou no terminal de passageiros no dia 28. Até o momento nove tripulantes desceram por estarem com suspeita de covid-19 e por precisarem de atendimento hospitalar onde testaram positivo e seguem em tratamento.

A Anvisa já fez duas inspeções a bordo do transatlântico para verificar se as determinações sanitárias estão sendo cumpridas.

Segundo a Anvisa, a Costa Cruzeiros, responsável pelo navio, está obrigada a apresentar todos os dias, até as 21h, os dados de saúde a bordo, a atualização do estado de saúde dos tripulantes internados e o registro de medição de temperatura de todos no navio, que deve ser feita duas vezes ao dia.

A Costa Cruzeiros informou que está atuando em cooperação com a Anvisa para planejar o desembarque seguro dos tripulantes.

A companhia está trabalhando para garantir aos tripulantes o retorno aos seus destinos de origem. Todos os procedimentos de higiene e saneamento estão de acordo com as últimas diretrizes internacionais e visam preservar a saúde da tripulação. A condição de saúde está constantemente sendo monitorada pelo pessoal médico a bordo, em colaboração com as autoridades sanitárias brasileiras, afirmou a Costa Cruzeiros.