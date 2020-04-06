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Coronavírus no Brasil

Brasil tem 553 mortes por coronavírus, diz Ministério da Saúde

Foram 926 novos casos e 67 mortes registradas apenas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade está em 4,6%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2020 às 17:29

Publicado em 06 de Abril de 2020 às 17:29

Coronavírus (covid-19)
Coronavírus (covid-19) Crédito: Fusion Medical Animation/Unsplash
Passados 40 dias desde a confirmação do primeiro caso da covid-19 no Brasil, o Ministério da Saúde informou nesta segunda-feira, 6, que o País chegou a 12.056 casos confirmados e 553 mortes pelo coronavírus.
A taxa de letalidade está em 4,6%.
Foram 926 novos casos e 67 mortes registradas apenas nas últimas 24 horas. No domingo, a contagem do Ministério da Saúde estava em 486 mortes pela doença e 11.130 casos confirmados.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Os números são de registros oficiais, mas projeções matemáticas sugerem que eles representam apenas 10% do total real de infectados.
Conforme mostrou reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, para calcular o número real de casos de coronavírus no País, um grupo de pesquisadores da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), no Rio Grande do Sul, vai usar uma metodologia similar à de pesquisas eleitorais.
Os testes começam em 15 dias, e antes do fim de maio o país já deve ter uma dimensão mais clara da epidemia.
Originalmente, o objetivo do projeto era fazer o levantamento de forma experimental somente no Rio Grande do Sul, com financiamento de R$ 1 milhão do Instituto Serrapilheira.
Mas o Ministério da Saúde logo percebeu o potencial da ideia. Antes que os técnicos fossem a campo no Sul, firmou um contrato para uma pesquisa de abrangência nacional. Será o primeiro estudo no Brasil a estimar o número de infectados com maior precisão.

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