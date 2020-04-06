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Pandemia

Coronavírus: TSE vai decidir em junho se adia ou não eleições 2020

O adiamento do pleito, marcado para outubro, vem sendo cogitado devido à pandemia do novo coronavírus. Ministro Barroso assume o Tribunal em maio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2020 às 15:26

Publicado em 06 de Abril de 2020 às 15:26

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) deve decidir em junho se adia ou não as eleições municipais deste ano. A afirmação, feita em entrevista ao UOL, foi do ministro do STF, Luís Roberto Barroso, que em maio assume a presidência do TSE.
Ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso assume a presidência do TSE em maio Crédito: Nelson Jr./SCO/STF
O adiamento do pleito, marcado para outubro, vem sendo cogitado devido à pandemia do novo coronavírus.
"A verdade é que nós estamos monitorando a evolução da doença. Não gostaria de adiar as eleições, acho que ainda não é preciso decidir isso neste momento, mas acho que não podemos fechar os olhos a este risco", disse Barroso.
"Imaginaria junho como sendo o momento em que nós temos que ter uma definição. O que eu sou radicalmente contra é o cancelamento das eleições e fazer todas coincidirem em 2022"
Luís Roberto Barroso - Ministro do STF e futuro presidente do TSE
Para o ministro, o seria adiar "por um prazo máximo de dois meses" as eleições deste ano. Unir as eleições municipais e nacionais violaria, para ele, a "vontade do eleitor" que votou para um mandato de quatro anos dos governantes. Ele ainda avalia que o excesso de candidatos criaria "um inferno gerencial".
"Nós estamos estimando 750 mil candidatos entre prefeitos e vereadores. Se você juntar isso a milhares de candidatos nas eleições nacionais vai criar um inferno gerencial nestas eleições", afirmou.

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