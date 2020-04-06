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Gestante de 29 anos

No Rio, mulher morre de Covid-19 dez dias após dar à luz prematuramente

A gestante procurou o Hospital-Maternidade Fernando Magalhães, em São Cristóvão (zona central da capital fluminense), no dia 23, com insuficiência respiratória grave. O bebê está internado, mas sem características de ter contraído o novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2020 às 17:25

Publicado em 06 de Abril de 2020 às 17:25

Coronavírus - Covid19
Mulher de 29 anos, que morreu na zona norte do Rio por Covid-19, deu à luz dias antes do falecimento Crédito: Fusion Medical Animation on Unsplash
Uma mulher de 29 anos que estava internada no Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, em Acari (zona norte do Rio), morreu no sábado (4) de Covid-19. Ela estava grávida e, diante do agravamento do estado de saúde, no dia 25, os médicos decidiram fazer uma cesariana.
O bebê nasceu prematuramente e está internado numa Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal, sem características de ter contraído o novo coronavírus.
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A gestante procurou o Hospital-Maternidade Fernando Magalhães, em São Cristóvão (zona central da capital fluminense), no dia 23, com insuficiência respiratória grave.

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Depois de dois dias, diante do estado da paciente, os médicos decidiram fazer o parto cesariano de forma prematura, na 32.ª semana de gestação, para tentar salvar a vida da mãe e evitar o comprometimento do feto.
O bebê nasceu e foi imediatamente internado na UTI neonatal do hospital, onde permanece.
No dia 27, ela foi transferida para o Ronaldo Gazolla e ficou constatado que estava infectada pelo coronavírus.
O caso de contaminação é um dos 1.068 registrados na capital, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).
A morte será computada na atualização a ser realizada no fim da tarde desta segunda-feira (6). Até o domingo (5) a cidade teve 42 mortes pelo sars-cov-2.

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