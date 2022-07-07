Brasil registra 106 casos de varíola dos macacos

VEJA CASOS POR ESTADO:

São Paulo: 75 casos

75 casos Rio de Janeiro: 20 casos



20 casos Minas Gerais: três casos



três casos Ceará: dois casos



dois casos Paraná: dois casos



dois casos Rio Grande do Sul: dois casos



dois casos Rio Grande do Norte: um caso



um caso Distrito Federal: um caso



Varíola dos macacos Crédito: Shutterstock

COMO ACONTECE A CONTAMINAÇÃO

A varíola dos macacos é uma doença viral rara transmitida pelo contato próximo ou íntimo com uma pessoa infectada e com lesões de pele. Esse contato pode ser, por exemplo, por abraço, beijo, massagens, relações sexuais ou secreções respiratórias próximas e por tempo prolongado.

PREVENÇÃO E SINTOMAS

Para prevenir a infecção, a recomendação é evitar contato próximo com a pessoa doente até que todas as feridas tenham cicatrizado, evitar o contato com qualquer material, como roupas de cama, que tenha sido utilizado pela por ela, e higienizar as mãos, lavando-as com água e sabão.

Os primeiros sintomas podem ser: febre, dor de cabeça, dores musculares e nas costas, linfonodos inchados, calafrios ou cansaço. De um a três dias após o início desses sintomas, as pessoas desenvolvem lesões de pele que podem estar localizadas em mãos, boca, pés, peito, rosto e regiões genitais.

A varíola dos macacos pode ser letal, mas o risco é baixo. Existem dois grupos distintos do vírus da doença circulando no mundo, agrupados com base em características genéticas: um predominantemente em países da África Central – com taxa de fatalidade de cerca de 10% – e outro circulando na África Ocidental, com taxa bem menor, de 1%.