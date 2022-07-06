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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 5 mortes e 5.159 novos casos em 24 horas

Estado chegou a 14.536 óbitos e 1.144.853 infecções desde o início da pandemia; dados foram atualizados nesta quarta-feira (6) pela Sesa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2022 às 18:50

Publicado em 06 de Julho de 2022 às 18:50

Nesta quarta-feira (6), o Espírito Santo chegou a 14.536 mortes e 1.144.853 casos de coronavírus desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados cinco óbitos e 5.159 novas infecções em 24 horas.

CASOS POR CIDADE

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 131.042
  2. Vila Velha: 128.418
  3. Vitória: 125.273
  4. Cariacica: 88.640
  5. Linhares: 54.789
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 20.293
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 15.563
  3. Jardim da Penha (Vitória): 12.828
  4. Itapuã (Vila Velha): 9.226
  5. Praia do Canto (Vitória): 9.107
Até esta quarta-feira, mais de 3,91 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.078.962, com 4.176 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,27% no Estado.

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