Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Bolsonaro ordena devassa em currículos de candidatos ao MEC
Ministério da Educação

Bolsonaro ordena devassa em currículos de candidatos ao MEC

O presidente da República teria ficado irritado com as surpresas em torno de falsidades na vida acadêmica de Carlos Decotelli

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 19:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2020 às 19:05
O presidente da República, Jair Bolsonaro, durante execução do Hino Nacional Brasileiro
O presidente da República, Jair Bolsonaro, durante execução do Hino Nacional Brasileiro Crédito: Alan Santos/PR
presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ordenou que o GSI (Gabinete de Segurança Institucional) fizesse uma verdadeira devassa na vida pública de todos os candidatos a ocupar o cargo de ministro da Educação. O ministro recém-nomeado, Carlos Decotelli, deixou o MEC depois de revelações de falsidade em seu currículo antecipadas pelo jornal Folha de S.Paulo.
Entre os cotados estão Anderson Correia, atual reitor do ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), Renato Feder, secretário de Educação do Paraná, Antonio Freitas, pré-reitor da FGV, Ilona Becskeházy e Sérgio Sant'Anna, ex-assessor do MEC.
Bolsonaro ficou irritado com ?as surpresas que teve em torno do currículo de Carlos Decotelli, que afirmava ter doutorado, pós-doutorado e acabou sendo acusado até mesmo de plágio em uma dissertação de mestrado.
O primeiro constrangimento de Bolsonaro foi causado pela revelação da Folha de S.Paulo de que Decotelli não era doutor pela Universidade Nacional de Rosário, na Argentina.

Veja Também

Site ligado a Olavo de Carvalho defende queda de Decotelli e quer Ilona no MEC

Na sexta, em uma entrevista exclusiva à Folha de S.Paulo, o reitor da instituição, Franco Bartolacci, afirmou: "Ele [Decotelli] cursou o doutorado, mas não finalizou, portanto não completou os requisitos exigidos para obter a titulação de doutor na Universidade Nacional de Rosário".
O MEC tentou desmentir o reitor, divulgando um certificado de que o então ministro tinha cursado as disciplinas do doutorado na Faculdade de Ciências Econômicas e Estatística da instituição.
O reitor reafirmou então à Folha de S.Paulo que ele de fato fez o curso, mas que sua tese tinha sido reprovada. Por isso, Decotelli, de fato, não era doutor.

Veja Também

Decotelli deixa MEC após revelações de falsidades em currículo

Bolsonaro recebe clubes e debate MP sobre direitos de transmissão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vasco, futebol de areia
Vasco estreia com goleada na Libertadores de futebol de areia, em Vila Velha
Tombense x Rio Branco-ES, pela Série D do Brasileirão 2026
Rio Branco empata e perde chance de assumir a liderança do Grupo 12 da Série D
Rio Branco VN
Rio Branco VN passa pelo Vila e conquista primeira vitória na Copa ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados