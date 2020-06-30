Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Bolsonaro recebe clubes e debate MP sobre direitos de transmissão
Futebol

Bolsonaro recebe clubes e debate MP sobre direitos de transmissão

O encontro teve como pauta a medida editada pelo Planalto e que dá aos clubes mandantes a prerrogativa de negociarem seus direitos de transmissão

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 15:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2020 às 15:47
Presidente da República, Jair Bolsonaro
Presidente da República, Jair Bolsonaro Crédito: Isac Nobrega/PR
Os oito clubes da Série A do Campeonato Brasileiro que negociaram seus direitos de TV fechada com a Turner se reuniram nesta terça-feira (30) em Brasília com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o ministro das Comunicações, Fábio Faria.
O encontro teve como pauta a Medida Provisória 984, editada pelo Planalto e que dá aos clubes mandantes a prerrogativa de negociarem seus direitos de transmissão.
Participaram do encontro os presidentes de Palmeiras, Bahia, Santos, Ceará, Fortaleza, Athletico, Internacional e Coritiba.
A relação entre eles e a empresa norte-americana é litigiosa. A emissora acusa os clubes de descumprirem uma série de cláusulas contratuais. Estes, por sua vez, rechaçam a tese e acreditam que a empresa esteja em busca de um pretexto para rescindir os acordos sem arcar com uma multa bilionária, algo que ela nega.

Veja Também

Doria libera volta aos treinos de futebol no estado de SP a partir de julho

Um dos propósitos do encontro é levar detalhes dessa briga ao Planalto e mostrar que a Turner não tem demonstrado interesse em investir no futebol brasileiro.
Até agora, o mundo do futebol se divide sobre a validade imediata da MP. Para a Globo, enquanto estiverem em vigor contratos assinados antes de a MP ter sido editada, prevalece a regra anterior: uma emissora só pode transmitir uma partida se tiver direitos de ambas as equipes.
Os clubes presentes no encontro apoiam a MP e entendem que, a partir de agora, isso mudou. A emissora que tiver contrato com o clube mandante pode transmitir seus jogos, mesmo que o visitante tenha acordo com uma emissora concorrente.
No caso dos oito presentes na reunião, isso, em um primeiro momento, significaria que a Turner poderia transmitir na TV fechada todos os jogos de clubes com os quais tem contrato, caso estes sejam mandantes. Isso aumentaria a grade da emissora, que poderia chegar a 154 jogos.

Veja Também

Irã vê Bolsonaro como "homem pragmático", diz novo embaixador

Gestão da crise da Covid-19 "balança" bolsonarismo fiel

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é preso suspeito de matar companheiro dentro de apartamento em Vila Velha
Imagem de destaque
4 banhos de proteção para fazer em maio
Imagem de destaque
Suspeito de furtar residências na zona rural de Colatina é preso

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados