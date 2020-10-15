Bolsonaro elogia ministros pela atuação no combate à pandemia

Presidente da República, Jair Bolsonaro durante plantio de árvore amazônica no marco do Programa Caixa Refloresta. Crédito: Anderson Riedel/PR

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a elogiar o corpo de ministros pela atuação no combate à pandemia de covid-19. Em evento nesta quarta-feira (14) no Palácio do Planalto, o chefe do Executivo afirmou que o governo, em especial a equipe econômica de Paulo Guedes, evitou uma situação pior no país.

"Atravessamos um momento bastante difícil no Brasil, mas graças ao Paulo Guedes e a sua equipe, logicamente somado aos demais ministros, mas tendo a economia na frente, evitamos que o mal maior acontecesse no nosso país", disse. O mandatário reforçou seu posicionamento contra dissociar vida e saúde da economia.

"Desde o começo, eu dizia que tínhamos dois problemas pela frente, o vírus, e a questão do desemprego. Eram duas questões que deveriam ser tratados simultaneamente com muita responsabilidade. Muitos não acreditaram nisso, e hoje, temos ainda um pequeno preço a pagar", declarou.

Bolsonaro também elogiou a gestão de Eduardo Pazuello, ministro da Saúde, voltando a repetir que o militar tem feito um trabalho "excepcional". Nesta quarta-feira, a pasta da Saúde lançou o Programa Genomas Brasil, uma iniciativa voltada para o mapeamento dos genes brasileiros para criar um banco de dados nacional com 100 mil genomas completos de brasileiros.

A intenção é identificar, por exemplo, doenças predispostas geneticamente, como câncer e doenças cardíacas e raras. Ao longo de quatro anos, o custo estimado da iniciativa é de R$ 600 milhões. O projeto permitirá o investimento em medicina personalizada e de precisão.

"Nós precisamos dar o remédio certo, na dose certa, para aquela pessoa que o remédio vai fazer feito. Se não, nós não vamos estar fazendo a saúde que o brasileiro merece em 2020, 2021", destacou Pazuello no evento.