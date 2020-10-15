Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Bolsonaro elogia ministros pela atuação no combate à pandemia
Covid-19

Bolsonaro elogia ministros pela atuação no combate à pandemia

Bolsonaro também elogiou a gestão de Eduardo Pazuello, ministro da Saúde, voltando a repetir que o militar tem feito um trabalho 'excepcional'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 out 2020 às 21:14

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 21:14

Presidente da República, Jair Bolsonaro durante plantio de árvore amazônica no marco do Programa Caixa Refloresta.
Presidente da República, Jair Bolsonaro durante plantio de árvore amazônica no marco do Programa Caixa Refloresta. Crédito: Anderson Riedel/PR
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a elogiar o corpo de ministros pela atuação no combate à pandemia de covid-19. Em evento nesta quarta-feira (14) no Palácio do Planalto, o chefe do Executivo afirmou que o governo, em especial a equipe econômica de Paulo Guedes, evitou uma situação pior no país.
"Atravessamos um momento bastante difícil no Brasil, mas graças ao Paulo Guedes e a sua equipe, logicamente somado aos demais ministros, mas tendo a economia na frente, evitamos que o mal maior acontecesse no nosso país", disse. O mandatário reforçou seu posicionamento contra dissociar vida e saúde da economia.
"Desde o começo, eu dizia que tínhamos dois problemas pela frente, o vírus, e a questão do desemprego. Eram duas questões que deveriam ser tratados simultaneamente com muita responsabilidade. Muitos não acreditaram nisso, e hoje, temos ainda um pequeno preço a pagar", declarou.
Bolsonaro também elogiou a gestão de Eduardo Pazuello, ministro da Saúde, voltando a repetir que o militar tem feito um trabalho "excepcional". Nesta quarta-feira, a pasta da Saúde lançou o Programa Genomas Brasil, uma iniciativa voltada para o mapeamento dos genes brasileiros para criar um banco de dados nacional com 100 mil genomas completos de brasileiros.
A intenção é identificar, por exemplo, doenças predispostas geneticamente, como câncer e doenças cardíacas e raras. Ao longo de quatro anos, o custo estimado da iniciativa é de R$ 600 milhões. O projeto permitirá o investimento em medicina personalizada e de precisão.
"Nós precisamos dar o remédio certo, na dose certa, para aquela pessoa que o remédio vai fazer feito. Se não, nós não vamos estar fazendo a saúde que o brasileiro merece em 2020, 2021", destacou Pazuello no evento.
Uma portaria de agosto deste ano, assinada por Pazuello, instituiu, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), o Programa Nacional de Genômica e Saúde de Precisão (Genomas Brasil). O lançamento oficial do projeto ocorreu hoje.

Veja Também

Brasil registra 749 mortes por Covid-19 em 24h, total chega a 151.747

Covid-19: Pazuello prevê vacina para abril e abre crise com estados

Bolsonaro: "Acabei com a Lava Jato porque não tem mais corrupção no governo"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados