Brasil registra 749 mortes por Covid-19 em 24h, total chega a 151.747

Covid-19 já matou mais de 150 mil brasileiros Crédito: Pixabay

O Brasil registrou 749 mortes por covid-19 em 24 horas, segundo dados divulgados nesta quarta-feira, 14, pelo Ministério da Saúde. O total de óbitos pela doença no País chegou a 151.747

De terça (13) para quarta (14), foram registrados 27.235 novos casos de Covid-19, elevando o total de ocorrências no País para 5.140.863. Desses, 4.568.813 (88,9%) representam os recuperados, segundo o ministério. Outros 420.303 ainda estão em acompanhamento. Existem ainda 2.388 mortes em investigação.