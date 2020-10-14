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Números da pandemia

Brasil registra 749 mortes por Covid-19 em 24h, total chega a 151.747

De terça (13) para quarta (14), foram registrados 27.235 novos casos de Covid-19, elevando o total de ocorrências no País para 5.140.863

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 19:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 out 2020 às 19:18
Covid-19
Covid-19 já matou mais de 150 mil brasileiros Crédito: Pixabay
O Brasil registrou 749 mortes por covid-19 em 24 horas, segundo dados divulgados nesta quarta-feira, 14, pelo Ministério da Saúde. O total de óbitos pela doença no País chegou a 151.747
De terça (13) para quarta (14), foram registrados 27.235 novos casos de Covid-19, elevando o total de ocorrências no País para 5.140.863. Desses, 4.568.813 (88,9%) representam os recuperados, segundo o ministério. Outros 420.303 ainda estão em acompanhamento. Existem ainda 2.388 mortes em investigação.
O Estado de São Paulo tem 1.045.060 casos do novo coronavírus e 37.541 mortes pela doença. A Bahia registra 329.787 casos e 7 214 óbitos. Minas Gerais tem 325.972 registros de covid-19 e 8 171 mortes. O Rio de Janeiro tem 285.205 casos e 19.440 óbitos.

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