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Atuação em colapso

Bolsonaro deixa entrevista após pergunta sobre inquérito de Pazuello no STF

Lewandowsk autorizou a abertura do inquérito para apurar a atuação do ministro no colapso da rede pública de hospitais em Manaus; Bolsonaro ainda não comentou sobre o assunto

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 14:50

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 jan 2021 às 14:50
62 pedidos de impeachment contra Bolsonaro estão tramitando na Câmara
62 pedidos de impeachment contra Bolsonaro estão tramitando na Câmara Crédito: Carolina Antunes/Agência Brasil
O presidente Jair Bolsonaro encerrou uma entrevista à imprensa nesta quarta-feira (27), após ser questionado sobre o inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF) que investiga a atuação do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Na segunda-feira (25), o ministro Ricardo Lewandowski, do STF, autorizou a abertura do inquérito para apurar a atuação do ministro da Saúde no colapso da rede pública de hospitais em Manaus (AM).
Bolsonaro ainda não comentou sobre o assunto. Hoje em conversa com jornalistas em frente ao Ministério da Economia, o presidente deixou o local após ser perguntado sobre a investigação contra Pazuello e se o ministro continuaria no cargo. O chefe da Saúde é também alvo de pressões pelos atrasos na campanha de vacinação no País.
A intenção do inquérito no Supremo é apurar se houve omissão no enfrentamento da crise provocada pela falta de oxigênio para pacientes com covid-19 na capital do Amazonas, que resultou na morte e transferência de doentes para outros Estados.
O próprio Ministério da Saúde admitiu ao STF que a pasta sabia desde 8 de janeiro que havia escassez de oxigênio para os pacientes em Manaus, uma semana antes do colapso. A data também foi confirmada por Pazuello em entrevista coletiva. O ministério, contudo, só iniciou a entrega de oxigênio em 12 de janeiro, segundo as informações prestadas.
Como o Broadcast mostrou, no mesmo dia em que a Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu a abertura do inquérito, Pazuello viajou para a capital amazonense sem "voo de volta" e para ficar "o tempo que for necessário". O governo atua para reverter a crise em Manaus e também investe na divulgação das ações realizadas para melhorar a imagem desgastada da atuação de Pazuello.

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