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Após colapso

Investigado, Pazuello afirma que crise no AM foi "situação desconhecida"

Investigado no STF pela atuação no colapso de saúde na capital do Amazonas, Pazuello voltou a afirmar que agiu para amenizar a crise e que o papel do ministério é somente de "apoio".
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

26 jan 2021 às 15:28

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 15:28

O Ministro da Saúde Eduardo Pazuello, inicia a distribuição da vacina contra a Covid-19, Coronavac/Butantan
O Ministro da Saúde Eduardo Pazuello, inicia a distribuição da vacina contra a Covid-19, Coronavac/Butantan Crédito: Paulo Guereta/Photo Premium/Folhapress
O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse nesta terça-feira (26) , que o aumento de contaminações e internações pela Covid-19 em Manaus (AM) foi "uma situação completamente desconhecida para todo mundo". Investigado no Supremo Tribunal Federal (STF) pela atuação no colapso de saúde na capital do Amazonas, Pazuello voltou a afirmar que agiu para amenizar a crise e que o papel do ministério é somente de "apoio".
"Tivemos salto da contaminação, triplicando o número de contaminados. Foi uma situação completamente desconhecida para todo mundo. Foi muito rápido", disse o ministro, em evento para inauguração de reabertura do hospital Nilton Lins, em Manaus, que teve a capacidade de atendimento ampliada.
Pazuello apontou a variante da Covid-19 encontrada em Manaus como uma possível causa para o aumento das contaminações. Ele disse que a nova cepa está sendo estudada no Brasil e pela Universidade de Oxford, no Reino Unido.
"Mandamos todo o material coletado para Inglaterra para que tenha posição exata sobre grau de contaminação e agressividade da nova cepa. Tendência é que contamina mais, mas com grau de agressividade semelhante à anterior. Mas é no número de contaminados, na propagação, que faz a diferença", disse o ministro.
Pazuello afirmou que o fornecimento de oxigênio para o Amazonas foi "equalizado". Disse ainda que mais de 300 pacientes foram transferidos a outros Estados. "O objetivo é chegar a em torno de 1,5 mil pessoas removidas", disse.
O general voltou no último sábado a Manaus, na semana seguinte a uma passagem pela cidade que ficou marcada pela pressão pelo uso de medicamentos sem eficácia contra a Covid-19, como a cloroquina. O ministério afirma que Pazuello não tem data para deixar a cidade.
A postura de Pazuello e de sua equipe na cidade levou a Procuradoria da República no Amazonas a abrir inquérito civil para apurar se houve falha no apoio ao Estado, que entrou em colapso, e opção por indicação de "tratamento precoce com eficácia questionada".

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