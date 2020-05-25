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Coronavírus

Bolsonaro atribui imagem ruim à 'imprensa mundial de esquerda'

Analistas internacionais definem o Brasil como uma nação governada por um presidente populista que dá respostas contraditórias à pandemia do novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2020 às 17:27

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 17:27

O presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), atribuiu à "imprensa mundial de esquerda" a imagem ruim do Brasil no exterior. A declaração foi dada nesta segunda-feira (25) a uma apoiadora que o recomendou usar a Secretaria Especial de Comunicação (Secom), órgão da Presidência, para fazer propaganda positiva do país.
Presidente da República, Jair Bolsonaro, participa por videoconferência
Presidente da República, Jair Bolsonaro, participa por videoconferência Crédito: Marcos Corrêa/PR
"A imprensa mundial é de esquerda. O (Donald) Trump (presidente dos Estados Unidos) sofre muito com isso", respondeu o presidente, em frente ao Palácio da Alvorada.
Nesta segunda, o jornal O Estado de S. Paulo mostrou que o confronto entre governo federal e governadores, a indefinição no combate ao coronavírus e dúvidas sobre a capacidade de o país continuar com reformas estruturais são focos de preocupação no exterior.
Analistas internacionais definem o Brasil como uma nação governada por um presidente populista que dá respostas contraditórias à pandemia do novo coronavírus.
Os efeitos concretos da percepção no exterior de que o País ruma para um precipício - ao viver uma tempestade perfeita com crises simultâneas na saúde, na política e na economia - já aparecem nos números e na postura distante que outras nações têm preferido tomar do Brasil.

DESVALORIZAÇÃO

Desde o início do ano, o real foi a moeda que mais se desvalorizou no mundo, com queda de 45% ante o dólar.
A despeito das intervenções diárias do Banco Central, a cotação da moeda americana encostou nos R$ 6.
No mesmo período, o CDS (Credit Default Swap), indicador que sinaliza o nível de risco país, cresceu mais de 250%.
O jornal econômico Financial Times publicou nesta segunda-feira  um artigo dizendo que o Bolsonaro está levando o Brasil ao desastre com sua condução da crise causada pelo novo coronavírus.
O texto foi publicado pelo colunista Gideon Rachman, o principal analista de assuntos externos do diário britânico.

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