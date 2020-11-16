AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • Bolsonaro apaga post em apoio a candidatos após apuração indicar derrota
Eleições 2020

Bolsonaro apaga post em apoio a candidatos após apuração indicar derrota

Na véspera das eleições, o presidente havia pedido votos para treze concorrentes em publicação nas suas redes sociais

Publicado em 15 de Novembro de 2020 às 21:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2020 às 21:04
Presidente da República, Jair Bolsonaro durante plantio de árvore amazônica no marco do Programa Caixa Refloresta.
Presidente da República, Jair Bolsonaro durante plantio de árvore amazônica no marco do Programa Caixa Refloresta. Crédito: Anderson Riedel/PR
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) apagou de suas redes sociais uma postagem em que pedia votos para candidatos nas eleições municipais 2020, entre eles Celso Russomanno (Republicanos), candidato a prefeito de São Paulo, e Marcelo Crivella (Republicanos), no Rio de Janeiro.
Bolsonaro havia publicado em suas redes sociais na tarde deste sábado (14), véspera das eleições, pedido de votos para 13 candidatos: para uma candidata ao Senado pelo Mato Grosso - eleição especial para preencher mandato vago - sete prefeitos e cinco vereadores.
O início da apuração na cidade de São Paulo coloca Russomanno na quarta colocação, atrás de Bruno Covas (PSDB), Guilherme Boulos (PSOL) e Márcio França (PSB).

Veja Também

TSE: lentidão na totalização dos votos atrasa divulgação dos resultados das eleições

Segundo turno será o mais curto da história por causa da pandemia

Paes e Crivella devem ir ao 2º turno no Rio, aponta boca de urna Ibope

Com menos de 10% da apuração no Rio de Janeiro, Crivella aparece na segunda colocação, o que significa que pode disputar o segundo turno das eleições.
Dentre os vereadores, Bolsonaro havia pedido nas suas redes sociais para a Walderice Santos da Conceição. A Folha de S.Paulo mostrou que Wal do Açaí era funcionária fantasma do gabinete do então deputado federal Jair Bolsonaro.
Com quase 5% da apuração em Angra dos Reis, Wal do Açaí tem apenas seis votos.
A reportagem questionou a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto sobre os motivos que levaram o presidente a apagar sua postagem. Não houve retorno.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Seven, Argo
Prédio na Praia da Costa terá apenas 7 unidades de até R$ 22 milhões
Carlo Ancelotti, treinador da Seleção brasileira
Ancelotti avisou CBF sobre contato da Itália, mas não cogitou saída
Medicamentos emagrecedores, anabolizantes e até ácido hialurônico foram apreendidos pela PRF na BR 101, em Itapemirim
Casal é detido no ES com mais de 140 frascos de tirzepatida do Paraguai

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados