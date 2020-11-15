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Eleições 2020

Paes e Crivella devem ir ao 2º turno no Rio, aponta boca de urna Ibope

De acordo com a pesquisa, o terceiro lugar ficou para a petista Benedita da Silva
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2020 às 20:29

Publicado em 15 de Novembro de 2020 às 20:29

Eduardo Paes (DEM) a direita e Marcelo Crivella (Republicanos) no lado esquerdo
Eduardo Paes (DEM) a esquerda e Marcelo Crivella (Republicanos) no lado direito Crédito: Montagem (Marcos Oliveira/ Agência Senado /Ricardo Borges/ Folhapress)
Pesquisa de boca de urna no Rio de Janeiro aponta um segundo turno entre o ex-prefeito da cidade Eduardo Paes (DEM) e o atual mandatário, Marcelo Crivella (Republicanos).
Eles pontuaram 39% e 20%, respectivamente. Os índices podem variar dois pontos percentuais, para mais ou para menos, margem de erro do levantamento.
O terceiro lugar ficou para a petista Benedita da Silva, que pontuou 14%. Delegada Martha Rocha (PDT), com 11%, Luiz Lima (PSL), com 6%, Renata Souza (PSOL), com 4%, vêm em seguida, segundo o levantamento divulgado às 17h deste domingo (15).

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Bandeira de Mello (Rede) e Paulo Messina (MDB) marcaram 2% cada um, e Clarissa Garotinho (Pros) e Fred Luz (Novo) marcaram 1% cada.
Cyro Garcia (PSTU), Glória Heloiza (PSC), Henrique Simonard (PCO) e Suêd Haidar (PMB) marcaram menos de um ponto.
O Ibope entrevistou 5 mil eleitores e foi registrada no TRE-RJ com o número RJ-07184/2020. O nível de confiança é de 99%.

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