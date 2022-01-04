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Internado em SP

Bolsonaristas cobram STF sobre ataques ao presidente após internação

Marco Feliciano (PL-SP) e Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) cobraram ações do Supremo Tribunal Federal após o presidente receber supostos ataques e ameaças na internet
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 jan 2022 às 08:46

Publicado em 04 de Janeiro de 2022 às 08:46

O presidente Jair Bolsonaro postou foto em que aparece em leito de hospital
O presidente Jair Bolsonaro postou foto em que aparece em leito de hospital Crédito: Reprodução/Twitter/@jairbolsonaro
Bolsonaristas usaram as redes sociais para cobrar apuração pelo STF (Supremo Tribunal de Justiça) de supostos ataques e ameaças contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) após internação para tratar de obstrução intestinal.
Marco Feliciano (PL-SP) e Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) cobraram ação do STF. À reportagem Feliciano citou como ameaça um post em que o ator Zé de Abreu diz desejar que Bolsonaro exploda. "Alguma investigação, diligência ou atitude parecida será tomada com os donos das contas das mídias sociais que ameaçam e desrespeitam o presidente?", questionou Feliciano no Twitter.
Ao compartilhar a postagem do ator, o filho 02 de Bolsonaro marcou a página do STF na plataforma. Outro que comentou os ataques foi o ex-secretário de Comunicação da Presidência Fabio Wajngarten. Ele afirmou que "qualquer incentivo/ameaça à vida" do presidente "deveria ser considerada promoção da instabilidade institucional e da ordem democrática".
Os bolsonaristas classificaram nas redes como "ódio do bem" postagens como a do ator e de outras páginas em que pessoas desejam a morte do presidente ou questionam a internação após passar mal durante as férias em Santa Catarina.
"Esse ódio do bem está dando muita raiva. Polarizar sobre política é uma coisa. Desejar a morte é outra completamente diferente", disse Carla Zambelli (PSL-SP) ao comentar postagem de Carlos Bolsonaro.

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