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Presidente internado

Hospital diz que Bolsonaro está estável, em tratamento e sem previsão de alta

O presidente já realizou seis cirurgias em decorrência do atentado a faca sofrido em 2018, em Juiz de Fora, Minas Gerais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

03 jan 2022 às 11:14

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 11:14

O Hospital Vila Nova Star informou nesta segunda-feira (3) que o presidente Jair Bolsonaro (PL) está estável, em tratamento e sem previsão de alta. Em nota, o hospital comunicou que o mandatário deu entrada na unidade de São Paulo devido a um quadro de suboclusão intestinal. Bolsonaro será reavaliado ao longo da manhã pela equipe do médico-cirurgião Antônio Luiz Macedo, que acompanha o presidente desde setembro de 2018, quando Bolsonaro sofreu uma facada na região do abdômen durante a campanha eleitoral.
O presidente Jair Bolsonaro postou foto em que aparece em leito de hospital
O presidente Jair Bolsonaro postou foto em que aparece em leito de hospital Crédito: Reprodução/Twitter/@jairbolsonaro
Mais cedo, o Palácio do Planalto havia confirmado a entrada de Bolsonaro no hospital. De acordo com nota da Secretaria Especial de Comunicação (Secom), o presidente "passa bem" e novas informações serão divulgadas após a atualização do boletim médico.

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O presidente estava de férias em São Francisco do Sul (SC) desde a última segunda-feira (27) e voltaria hoje para Brasília. Nesta madrugada, deixou o litoral catarinense de helicóptero em direção a Joinville. De lá embarcou para São Paulo com a comitiva presidencial. No Vila Nova Star, onde deu entrada por volta das 2h, Bolsonaro realizará uma tomografia e outros exames.
Bolsonaro publicou uma mensagem em suas redes sociais em que disse ter passado mal após o almoço de domingo (2). O mandatário divulgou ainda uma foto no hospital em que aparece com uma sonda nasogástrica. "Mais exames serão feitos para possível cirurgia de obstrução interna na região abdominal", afirmou o presidente.
Bolsonaro havia dado entrada no Vila Nova Star pela última vez em julho de 2021, quando também sentiu dores abdominais e ficou quatro dias no hospital, localizado na Vila Nova Conceição, na Zona Sul da capital paulista. O presidente já realizou seis cirurgias em decorrência do atentado a faca sofrido em 2018, em Juiz de Fora, Minas Gerais.
Veja a nota do Vila Nova Star na íntegra:
"O Hospital Vila Nova Star informa que o Senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, deu entrada na unidade na madrugada desta segunda-feira, devido a um quadro de suboclusão intestinal. Ele está estável, em tratamento e será reavaliado ao longo desta manhã pela equipe do Dr. Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo. No momento, sem previsão de alta."

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