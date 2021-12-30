Ajuda da Argentina à Bahia não era necessária, diz Bolsonaro

Jair Bolsonaro está de férias em Santa Catarina Crédito: Reprodução Twitter @jairbolsonaro

Nas redes sociais, o presidente disse que o governo argentino ofereceu assistência de dez homens para trabalho de almoxarife e seleção de doações, montagem de barracas e assistência psicossocial à população afetada. O que, segundo ele, já está sendo feito pelas Forças Armadas. Por isso, o governo federal rejeitou a ajuda.

"O fraterno oferecimento argentino, porém muito caro para o Brasil, ocorre quando as Forças Armadas, em coordenação com a Defesa Civil, já estavam prestando aquele tipo de assistência à população afetada", disse o presidente na manhã desta quinta (30).

- Por essa razão, a avaliação foi de que a ajuda argentina não seria necessária naquele momento, mas poderá ser acionada oportunamente, em caso de agravamento das condições. A resposta do Ministério das Relações Exteriores à Embaixada Argentina é clara a esse respeito. @govbr — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) December 30, 2021

Bolsonaro afirmou que o governo está aberto a receber ajuda internacional.

"Ontem, o Itamaraty aceitou doações da Agência de Cooperação do Japão: são barracas de acampamento, colchonetes, cobertores, lonas plásticas, galões plásticos e purificadores de água, que chegarão à Bahia por via aérea e/ou serão adquiridos no mercado brasileiro, disse.

De férias em Santa Catarina, Bolsonaro não foi visitar os municípios afetados pelas tempestades.