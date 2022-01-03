Bolsonaro vai a hospital em SP com suspeita de obstrução intestinal

O presidente Jair Bolsonaro, que estava de férias em Santa Catarina, desembarcou em São Paulo, na madrugada desta segunda-feira (30, e seguiu direto para o Hospital Nova Star. Segundo o site G1, o motivo da internação seria uma suspeita de nova obstrução intestinal.
Bolsonaro estava na cidade de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, desde o dia 27 de dezembro. Ele estava acompanhado da primeira-dama Michelle e uma comitiva presidencial. Por volta da meia-noite desta segunda-feira ele embarcou num helicóptero da Força Aérea Brasileira com destino a Joinville e, de lá, seguiu de avião para São Paulo.
Ainda segundo o G1, o médico que acompanha Bolsonaro desde sua primeira obstrução intestinal aguarda voo para retornar ao Brasil e avaliar o quadro.
Bolsonaro foi muito criticado nos últimos dias por não ter interrompido as férias para acompanhar de perto a situação das chuvas na Bahia. Também houve críticas por conta da aglomeração que o presidente causou em Santa Catarina. Em sua passagem pelo estado catarinense, Bolsonaro teve contato com o deputado federal Coronel Armando (PSL), que depois informou ter testado positivo para Covid-19.