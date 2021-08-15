Base de Bolsonaro não enxerga um palmo à frente do nariz, diz presidente da CPI

Senador Omar Aziz, presidente da CPI da Covid Crédito: Waldemir Barreto/Agência Senado

"Todos podem ser investigados, inclusive ministros do Supremo, mas Bolsonaro fez um gesto à sua base, que não enxerga um palmo à frente do nariz", afirmou o senador à coluna Painel, da Folha de S.Paulo.

Bolsonaro postou na manhã deste sábado (14) que vai apresentar pedidos de impeachment contra Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes no Senado.