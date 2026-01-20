Home
Barragem rompe e derruba ponte na Grande São Paulo

O problema aconteceu após dias de chuva na área; uma ponte que passa pela Estrada da Serra foi derrubada com a força da água

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 15:01

Imagem de junho de 2019 mostra represa antes de ser rompida em Embu-Guaçu
Barragem rompeu às 3h, em Embu-Guaçu Crédito: Google Street View

Uma barragem de água rompeu na cidade de Embu-Guaçu, na Grande São Paulo, na madrugada desta terça-feira (20). O rompimento da represa localizada no bairro do Gramado, em uma área de mata do município, foi às 3h. O problema aconteceu após dias de chuva na área, que acumulou 31 milímetros em 24 horas ontem. Uma ponte que passa pela Estrada da Serra foi derrubada com a força da água. O local foi isolado pela Defesa Civil ainda na madrugada de hoje.

Ninguém ficou ferido ou desabrigado, segundo a Defesa Civil. O órgão informou que a prefeitura sinaliza caminhos alternativos para os moradores da região. A reportagem buscou a Prefeitura de Embu-Guaçu, mas não teve retorno sobre o assunto até o momento. O texto será atualizado tão logo haja retorno.

