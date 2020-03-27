Balneário Camboriú, em SC, compra testes para 100% da população

Médicos atuam no combate contra o coronavírus Crédito: H Shaw/ Unsplash

Com 142 mil habitantes, cerca de 30% deles idosos, a cidade litorânea de Balneário Camboriú (SC) adquiriu 150 mil testes para detectar o novo coronavírus. O número cobre 100% da população.

Segundo o prefeito do município, Fabrício Oliveira (PSB), os testes devem ser entregues em até dez dias.

A medida é semelhante com a adotada por Florianópolis e três cidades do entorno, que testarão todos casos suspeitos para isolar todos pacientes com resultado positivo para a doença.

Com a reabertura das atividades econômicas em Santa Catarina, na próxima semana, os testes se tornam ainda mais importantes para coibir a proliferação da Covid-19. Santa Catarina tem 122 casos confirmados da doença.

O prefeito da cidade chegou a usar guardas para retirar banhistas da faixa de areia da praia da cidade e, antes que ônibus turísticos fossem proibidos de entrar no estado, iniciou a medir a temperatura dos passageiros vindos de outros locais que desembarcavam na cidade.