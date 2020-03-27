Superintendente da Zona Franca de Manaus apoia carreata contra isolamento

O superintendente da Zona Franca de Manaus, o coronel do Exército Alfredo Menezes, publicou em suas redes sociais uma convocatória para carreata contra medidas restritivas adotadas para combater o novo coronavírus.
Com o título "O Brasil não pode parar", a convocatória para a manifestação, marcada para esta sexta-feira (27) à tarde, afirma: "Carreata pela volta ao trabalho. Sem produção não há solução!!!".
Nesta sexta, o governo Wilson Lima (PSC) negou um pedido de entidades empresarias para a abertura do comércio de rua a partir desta segunda-feira (30). Com casos em seis municípios, o Amazonas suspendeu aulas, cultos religiosos e o transporte fluvial de passageiros. Apenas os serviços essenciais estão autorizados a funcionar.