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Coronavírus

Em SC, comércio celebra reabertura das lojas

A reabertura foi anunciada pelo governador Carlos Moisés (PSL). O estado tem 122 casos confirmados da Covid-19 segundo o Ministério da Saúde

Publicado em 27 de Março de 2020 às 15:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2020 às 15:03
Coronavírus - Covid19
Coronavírus - Covid19 Crédito: Frank Pfeiffer/Pixabay
Ainda na noite de quinta-feira (26), uma carreata comemorou a reabertura de comércio e serviços em Santa Catarina a partir da próxima quarta-feira (1º). A reabertura foi anunciada pelo governador Carlos Moisés (PSL). O estado tem 122 casos confirmados da Covid-19 segundo o Ministério da Saúde.
Nesta sexta-feira (27), o comércio amanheceu otimista. "Toda e qualquer reabertura, depois de um tempo passado [fechado], gera toda essa expectativa. Quando há abertura, existe uma euforia", disse o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Florianópolis, Ernesto Caponi.
A abertura era uma reivindicação dos empresários, explica Caponi. Quanto aos riscos à saúde da circulação de pessoas durante a pandemia, o presidente da CDL afirma que é preciso seguir "todas orientações que os órgãos de saúde estão emanando".
A Fecomércio SC (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Santa Catarina) esperava uma reabertura imediata, porém acredita que o anúncio permite um "planejamento mais adequado", disse em nota Bruno Breithaupt, presidente da Fecomércio SC.
Segundo a entidade, o setor é responsável por 65,3% do PIB estadual, com 650 mil empresas do setor terciário e 1,4 milhão de empregos.

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