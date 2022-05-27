Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Backer não tinha 'controle ou critério' com substância que causou mortes
Segundo delegado

Backer não tinha 'controle ou critério' com substância que causou mortes

A Backer, segundo a Polícia Civil, utilizava o produto para resfriamento de tanques usados para armazenar a produção da Belorizontina

Publicado em 27 de Maio de 2022 às 18:24

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 mai 2022 às 18:24
cervejaria Backer não tinha "controle ou critérios" para utilizar a substância apontada como a causa da morte de dez pessoas intoxicadas depois de consumirem a bebida Belorizontina, diz o delegado responsável pelas primeiras investigações do caso agora em julgamento em Minas Gerais.
A primeira fase do julgamento de três donos da fábrica - Ana Paula Lebbos, Munir Lebbos e Halim Lebbos - e sete funcionários acusados de homicídio culposo (sem intenção) foi encerrada nesta quinta (26). Ao todo, foram ouvidas 27 pessoas, entre testemunhas de acusação e vítimas sobreviventes.
Técnicos do Ministério da Agricultura fecharam a fábrica da Backer nesta sexta-feira (10)
A Backer, segundo a corporação, utilizava o produto para resfriamento de tanques usados para armazenar a produção Crédito: Lucas Ragazzi | TV Globo
A próxima fase, ainda a ser marcada, será para ouvir testemunhas da defesa. O suposto mau uso do dietilenoglicol consta em investigação da Polícia Civil e foi citado no depoimento prestado nesta quinta pelo delegado Flavio Grossi.
A Backer, segundo a corporação, utilizava o produto para resfriamento de tanques usados para armazenar a produção da Belorizontina. O dietilenoglicol era colocado em dutos que circulavam os compartimentos.
Conforme a Polícia Civil, a substância entrou em contato com a cerveja por buracos que existiam tanto nos dutos como nos tanques. As investigações apontaram que a causa das mortes foi via intoxicação pelo dietilenoglicol. A Backer afirma nunca ter comprado a substância.
Em seu depoimento, o delegado afirmou que as apurações detectaram aumento nas compras de dietilenoglicol pela empresa e que a própria Backer já havia informado que o sistema de refrigeração que utilizava a substância era fechado e, portanto, o produto não deveria ser "consumido" no processo.
"A investigação concluiu que o sistema passou a necessitar de reposição do dietilenoglicol [para a refrigeração], mas não havia qualquer controle ou critério", disse o delegado, conforme divulgado pelo setor de comunicação do Fórum Lafayette, a primeira instância da Justiça de Minas Gerais em Belo Horizonte. A imprensa foi proibida de acompanhar os depoimentos na sala de audiências.
O delegado também afirmou ter estranhado que os acusados, "com grande conhecimento técnico do processo e qualificação técnica, não tenham se preocupado com esse aumento de necessidade da reposição do dietilenoglicol".
Grossi declarou ainda que a empresa foi omissa ao não suspender de imediato a comercialização da cerveja, mesmo depois de já identificada a contaminação.
A Backer contesta as investigações da Polícia Civil e cita o uso de monoetilenoglicol, e não de dietilenoglicol, em sua fábrica. "A perícia de engenharia em curso nos autos da ação civil pública demonstrará o equívoco do delegado. O consumo do monoetilenoglicol é absolutamente compatível com as atividades da empresa e jamais houve qualquer excesso de consumo", diz a empresa, em nota.
"O fato é que o delegado tirou as próprias conclusões sem considerar a expansão do parque industrial; os eventos em que o produto era utilizado para as chopeiras e os pontos de vendas nos quais também instaladas essas chopeiras, que também usavam o anticongelante para funcionar", afirma o texto.
A empresa também nega ter mantido a venda dos produtos após as notícias de contaminação. "Tão logo apontada pelos órgãos competentes, além de paralisada a comercialização, iniciou-se o recall", diz o comunicado.

MULTA

Nesta sexta-feira (27), o Ministério da Justiça e Segurança Pública multou a Backer em R$ 11,9 milhões pela contaminação dos consumidores da Belorizontina.
É a segunda multa que a empresa recebe do governo federal em menos de um mês. A primeira foi aplicada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no último dia 6. O valor foi de R$ 5 milhões.
A multa do Ministério da Justiça foi por danos aos consumidores. "Toda vez que houver infração que prejudique a saúde, segurança, a boa fé dos compradores ou se ignore sua vulnerabilidade, o Estado vai agir para defendê-los", afirmou o ministro Anderson Torres, em comunicado da pasta.
Já a punição aplicada pelo Ministério da Agricultura foi por comercializar cervejas com dietilenoglicol, ampliar instalação industrial sem comunicação à pasta e não obedecer ordem de recolhimento de produtos no mercado.
A Backer afirmou que ainda não foi comunicada da multa aplicada pelo Ministério da Justiça. Em relação à punição do Ministério da Agricultura, a cervejaria disse estar sob análise do departamento jurídico.

Veja Também

Vídeo: ladrão "pesca" roupa de vitrine de loja na Praia da Costa

Vídeo: suspeitos saem de carro e tentam "agarrar garotas" em Viana

Preso suspeito de roubar carro na porta de escola na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Cerveja espírito santo Minas Gerais Belo Horizonte (MG) Cervejaria Backer
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bairro Praia do Canto
A nova ACPC e o salto de qualidade esperado na Praia do Canto
Juliano Floss no BBB 26
Juliano Floss é o primeiro finalista do 'BBB 26' após ganhar prova
Imagem de destaque
Lula pede regulação global das redes sociais: 'Muito ódio, promiscuidade, sexo e jogatina'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados