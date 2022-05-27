Preso suspeito de roubar carro na porta de escola na Serra

Um jovem de 24 anos, suspeito de participar do roubo de um veículo em que estavam um homem e duas crianças, no bairro José de Anchieta, na Serra, foi preso nesta quinta-feira (26). Ele confessou o crime à polícia e disse que a motivação do assalto seria uma dívida de R$ 400 com o tráfico de drogas. As informações sobre a prisão — que aconteceu no bairro Central Carapina, no mesmo município — foram repassadas pela Polícia Civil nesta sexta-feira (27), durante coletiva de imprensa. A ação dos criminosos foi registrada por câmera de videomonitoramento (veja acima).
"Recebemos uma denúncia anônima e chegamos nesse local indicado. Ao chegarmos lá, ele tentou se evadir da ação policial, mas logo em seguida foi preso. Ele admitiu ter participado do roubo e indicou o local onde estaria a vestimenta utilizada no crime. Nós arrecadamos esse material e o suspeito foi autuado em flagrante por esses crimes", explicou o titular da Delegacia Especializada de Adulteração Veicular, Diego Bermond.
O delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, destacou a importância do Disque-Denúncia para a prisão. "Foi uma ação rápida, em conjunto, que prendeu esse suspeito de altíssima periculosidade. Ainda tem dois para serem presos e falta recuperar o carro. A ajuda da população nesse aspecto é muito importante. Façam 181, nos ajudem a encontrar esses suspeitos para que a gente possa tirar das ruas. O 181 é um canal seguro que garante o seu anonimato", afirmou.
Ao confessar o crime, o suspeito indicou onde estaria a roupa utilizada no assalto, um casaco vermelho, que foi apreendido.
Com o suspeito, a polícia encontrou:
- Um rádio comunicador;
- Uma munição de uso restrito;
- Nove buchas de maconha.
Segundo a Polícia Civil, o irmão do suspeito também participou do crime (ele aparece nas imagens usando uma camisa cinza). A corporação informou ainda que o homem de blusa preta que estava com a arma de fogo e comandou assalto tem uma extensa ficha criminal e está evadido depois de uma saída temporária do sistema prisional em março. Os três suspeitos foram identificados.
Os outros dois suspeitos ainda não foram detidos. De acordo com a corporação, os três têm passagens pela polícia.