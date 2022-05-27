Preso suspeito de roubar carro na porta de escola na Serra

"Recebemos uma denúncia anônima e chegamos nesse local indicado. Ao chegarmos lá, ele tentou se evadir da ação policial, mas logo em seguida foi preso. Ele admitiu ter participado do roubo e indicou o local onde estaria a vestimenta utilizada no crime. Nós arrecadamos esse material e o suspeito foi autuado em flagrante por esses crimes", explicou o titular da Delegacia Especializada de Adulteração Veicular, Diego Bermond.

O delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, destacou a importância do Disque-Denúncia para a prisão. "Foi uma ação rápida, em conjunto, que prendeu esse suspeito de altíssima periculosidade. Ainda tem dois para serem presos e falta recuperar o carro. A ajuda da população nesse aspecto é muito importante. Façam 181, nos ajudem a encontrar esses suspeitos para que a gente possa tirar das ruas. O 181 é um canal seguro que garante o seu anonimato", afirmou.

Ao confessar o crime, o suspeito indicou onde estaria a roupa utilizada no assalto, um casaco vermelho, que foi apreendido.

Com o suspeito, a polícia encontrou:

Um rádio comunicador;

Uma munição de uso restrito;

Nove buchas de maconha.

Camisa vermelha teria sido utilizada pelo suspeito no assalto na Serra Crédito: Ludson Nobre

Segundo a Polícia Civil, o irmão do suspeito também participou do crime (ele aparece nas imagens usando uma camisa cinza). A corporação informou ainda que o homem de blusa preta que estava com a arma de fogo e comandou assalto tem uma extensa ficha criminal e está evadido depois de uma saída temporária do sistema prisional em março. Os três suspeitos foram identificados.