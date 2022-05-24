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Em José de Anchieta

Vídeo: homem tem carro roubado ao deixar filhos em escola na Serra

Imagens mostram que, em poucos segundos, homem sai do carro, tira os dois filhos, e três criminosos entram no veículo e fogem. Nenhum suspeito foi detido

Publicado em 24 de Maio de 2022 às 19:15

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

24 mai 2022 às 19:15
Um homem teve o carro roubado na manhã desta terça-feira (24) no bairro José de Anchieta, na Serra. Câmeras de videomonitoramento flagraram quando três jovens, um deles armado, fizeram a abordagem no momento em que o motorista estava deixando os filhos na escola. As imagens mostram que, em poucos segundos, o pai sai do carro, tira os dois filhos, e os suspeitos entram no veículo e fogem.
Duas crianças aparecem na cena, sendo que uma delas estava em uma cadeirinha. O vídeo mostra que o pai parece pedir aos criminosos para tirar os filhos do interior do veículo.
Homem foi assaltado e teve o carro levado na Serra
Homem foi assaltado e teve o carro levado na Serra Crédito: Reprodução
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Militar confirmou que foi acionada para a ocorrência e disse que buscas foram realizadas, mas nenhum suspeito foi localizado.
Polícia Civil também foi procurada e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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