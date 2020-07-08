Avião cai na região do aeroporto Campo de Marte, em SP

Nesta quarta-feira (8), caiu um avião na avenida Bráz Leme, na Casa Verde, próximo ao aeroporto Campo de Marte, zona norte de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, um corpo carbonizado havia sido localizado.
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