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Um corpo encontrado

Avião cai na região do aeroporto Campo de Marte, em SP

O acidente aconteceu  na avenida Bráz Leme, na Casa Verde, próximo ao aeroporto Campo de Marte, zona norte de São Paulo; um corpo carbonizado foi encontrado no local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jul 2020 às 18:57

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 18:57

Nesta quarta-feira (8), caiu um avião na avenida Bráz Leme, na Casa Verde, próximo ao aeroporto Campo de Marte, zona norte de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, um corpo carbonizado havia sido localizado.
Aeronave caiu em SP no fim da tarde desta quarta-feira (8)
Aeronave caiu em SP no fim da tarde desta quarta-feira (8) Crédito: Reprodução Twitter

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