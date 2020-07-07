Nego do Borel é operado após acidente: 'Segunda chance da vida'

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Na semana do meu aniversa?rio; posso dizer que eu renasci. Nem sempre entendemos o que Deus quer, mas na?o precisamos entender, precisamos confiar. Recebi uma segunda chance de vida. Para meus fa?s, amigos e familiares, estou bem, fui recebido no hospital e muito bem atendido. Precisamos fazer uma leve operac?a?o no pe? esquerdo que correu muito bem e que ja? ja? vai me deixar 100%! Deus e? bom o tempo todo, estou vindo tranquilizar voce?s e dizer que agora e? hora de me cuidar e de me voltar pro que mais importa: o divino. Bom dia pessoal ?? vamos com fe? ?