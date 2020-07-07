Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Que susto!

Nego do Borel é operado após acidente: 'Segunda chance da vida'

Cantor foi parar em hospital na noite desta segunda (6) após se acidentar enquanto andava de moto em condomínio da Barra da Tijuca
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jul 2020 às 08:18

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 08:18

O artista Nego do Borel
O artista Nego do Borel Crédito: Reprodução/Istagram @negodoborel
Nego do Borel levou aquele susto na noite desta segunda (6) após sofrer um acidente de moto enquanto andava com o veículo no condomínio em que mora, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro
Após a queda, o artista foi parar no hospital e precisou até se submeter a uma cirurgia no tornozelo. Segundo informações da revista Contigo!, o caso do cantor não é grave e a previsão é que ele tenha alta ainda nesta terça (7). 

Veja Também

Após 20 anos, Andréa Beltrão volta a atuar em novela da Globo

Tom Cruise poderá entrar no Reino Unido para gravar filme sem quarentena

Carlinhos de Jesus: "Quero usar bailarinos de Vitória em DVD"

Em suas redes sociais, Nego anunciou: "Na semana do meu aniversa?rio; posso dizer que eu renasci. Nem sempre entendemos o que Deus quer, mas na?o precisamos entender, precisamos confiar. Recebi uma segunda chance de vida. Para meus fa?s, amigos e familiares, estou bem, fui recebido no hospital e muito bem atendido. Precisamos fazer uma leve operac?a?o no pe? esquerdo que correu muito bem e que ja? ja? vai me deixar 100%!.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Inflação no ES sobe em março pressionada pelo preço da gasolina
Imagem de destaque
Produção e vendas de motos crescem no primeiro trimestre e batem novo recorde
Imagem de destaque
Vereadora do ES é investigada por tentativa de estelionato

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados