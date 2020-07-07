Nego do Borel é operado após acidente: 'Segunda chance da vida'

Após a queda, o artista foi parar no hospital e precisou até se submeter a uma cirurgia no tornozelo. Segundo informações da revista Contigo!, o caso do cantor não é grave e a previsão é que ele tenha alta ainda nesta terça (7).
Em suas redes sociais, Nego anunciou: "Na semana do meu aniversa?rio; posso dizer que eu renasci. Nem sempre entendemos o que Deus quer, mas na?o precisamos entender, precisamos confiar. Recebi uma segunda chance de vida. Para meus fa?s, amigos e familiares, estou bem, fui recebido no hospital e muito bem atendido. Precisamos fazer uma leve operac?a?o no pe? esquerdo que correu muito bem e que ja? ja? vai me deixar 100%!.