Avião cai em Belo Horizonte e deixa ao menos três mortos

Avião cai em Belo Horizonte e deixa ao menos três mortos

O local da queda fica nas proximidades do aeroporto Carlos Prates

FERNANDA CANOFRE

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de outubro de 2019 às 10:08

 - Atualizado há 6 anos

Avião cai em Belo Horizonte e deixa ao menos três mortos Crédito: Reprodução/TV Globo

Um avião de pequeno porte caiu no bairro Caiçara, em Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (21). O local da queda fica nas proximidades do aeroporto Carlos Prates. Até o momento, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais confirmou três mortos e três feridos. Em abril, outro avião de pequeno porte caiu no mesmo bairro. A reportagem apurou que aeronave que caiu era um Cirrus modelo 20, que teria vindo de outra cidade e teria como destino Ilhéus (BA), a 1.135 km de Belo Horizonte.

