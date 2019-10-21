Avião cai em Belo Horizonte e deixa ao menos três mortos

Publicado em 21 de outubro de 2019 às 10:08
- Atualizado há 6 anos
Um avião de pequeno porte caiu no bairro Caiçara, em Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (21). O local da queda fica nas proximidades do aeroporto Carlos Prates. Até o momento, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais confirmou três mortos e três feridos. Em abril, outro avião de pequeno porte caiu no mesmo bairro. A reportagem apurou que aeronave que caiu era um Cirrus modelo 20, que teria vindo de outra cidade e teria como destino Ilhéus (BA), a 1.135 km de Belo Horizonte.
